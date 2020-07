El PSOE exige a Bellido "un cambio de rumbo" en el Ayuntamiento de Córdoba ante la división en el cogobierno

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, un "cambio de rumbo" en la gestión del Consistorio porque, según ha detallado la portavoz del grupo, Isabel Ambrosio, ya que asegura que el cogobierno de PP y Cs adolece de "falta de gestión y proyectos, el partidismo por encima de los intereses de la ciudad y la falta de transparencia".

Para Ambrosio es "preocupante" que se hayan contratado ahora 13 nuevos coordinadores, que suponen a la ciudad una inversión de 800.000 euros. "Tenemos dos partidos que no están unidos, son dos gobiernos en uno; Ciudadanos ha perdido la gestión de Deportes y Turismo", ha alertado la edil, quien ha criticado a Bellido porque es "una manera encubierta y bastante tosca de asumir que uno de los equipos de gobierno no está a la altura de la responsabilidad, ¿Para qué sirve un coordinador, un director general y una gerente del Imtur si esto lo va a llevar el coordinador de Presidencia?", se ha preguntado Ambrosio.

En cuanto a la elaboración de los presupuestos municipales, "que llegaron tarde y mal", Ambrosio ha asegurado que la pandemia vino a reforzar que las cuentas elaboradas a principios del año 2020 "no eran las que necesitaba la ciudad para una situación como esta".

La concejala ha admitido que las modificaciones presupuestarias, "en muchos casos", han sido necesarias, pero que se podrían haber evitado. "Resulta muy curioso de dónde sale el dinero de esas modificaciones, en el área de Cultura ha desaparecido medio millón de euros; 150.000 euros de la Delegación de Infraestructuras y se ha tocado también la partida presupuestaria de violencia de género", ha alertado.

"Continúan bloqueados los dos grandes contratos del Ayuntamiento, como lo son el de servicio eléctrico y el del servicio de ayuda a domicilio", ha continuado la portavoz socialista, quien además ha criticado la "dejadez en la limpieza y mantenimiento" en los barrios de la ciudad, así como el retraso en el pago a los proveedores que trabajan con la administración local.

Ambrosio también se ha referido a la privatización del parking del Reina Sofía. "Este alcalde ha callado sobre su posición sobre el aparcamiento y ha pasado de exigir un parking gratuito a callarse, porque este proyecto viene de los suyos, simplemente", ha lamentado.

Acerca de la Ronda Norte, ha criticado "que venga una consejera, despliegue un proyecto tan importante como ese y que el Consejo de Movimiento Ciudadano y los vecinos no sepamos nada al respecto".

Sobre el reparto de las mascarillas ha expuesto que "no han llegado a toda la ciudad ni a los más necesitados, además sí ha llegado con una carta que ahora mismo no necesitamos". Al respecto, ha criticado que "el gobierno municipal no ha asumido ni un solo error, pero sí ha habido mucho marketing".

Por último, Ambrosio ha exigido al alcalde sentarse a trabajar en cuál será el modelo de ordenanzas fiscales y presupuestos para el año 2021. "Si queremos un presupuesto para trabajar en la reconstrucción de una ciudad azotada por la crisis económica y sanitaria a partir del 1 de enero, tenemos que empezar a trabajar desde ya", ha sentenciado. Para la dirigente, el alcalde "no se puede ir a de vacaciones sin antes recapacitar sobre el rumbo al que está llevando a la ciudad, no se puede ir a descansar sin su cuaderno de tareas pendientes".