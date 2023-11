El PSOE demanda al Ayuntamiento de Córdoba por el contrato de patrocino de la asamblea de la FIA

El grupo municipal del PSOE ha demandado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba el contrato de patrocinio de la asamblea que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) celebró el pasado mes de junio en la ciudad. Concretamente, por el evento denominado Accelerating Change, que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. El Ayuntamiento destinó entonces 181.500 euros en el contrato con la entidad grupo empresarial RACE, SL para promocionar y publicitar la ciudad de Córdoba "aprovechando la alta incidencia y difusión del evento patrocinado, Accelerating Change (Acelerando el Cambio), de la La Federación Internacional de Automovilismo".

El PSOE ha presentado la demanda por "la utilización incorrecta y en fraude de ley de la figura del contrato de patrocinio, ya que debería haberse tramitado una subvención". Además, basándose en el informe de la Intervención municipal al respecto, en el escrito remitido al Juzgado el pasado 29 de octubre se insiste en que el expediente de patrocinio "no contiene la documentación justificativa adecuada y suficiente que permita acreditar la equivalencia de las prestaciones contratadas y, por tanto, la onerosidad del contrato". Es decir, no se incluye ningún estudio de mercado, relata el PSOE. Para el portavoz socialista, Antonio Hurtado, "esto es de especial relevancia, ya que no es lo mismo un contrato de patrocinio que una subvención".

El contencioso se presenta contra el decreto que aprobó el pliego de cláusulas administrativas y el de condiciones técnicas del contrato, ya que, según señaló Hurtado, "lo que se pretende, utilizando el patrocinio en lugar de la subvención, es reducir el control jurídico sobre la Administración". De esta manera, subrayó, se trata de "eludir el cumplimiento de reglas básicas de las subvenciones", ya que en la subvención "se exige tramitar un procedimiento de licitación para elegir al beneficiario y, además, se controla el uso de los fondos, puesto que estos sólo se libran en la medida en que se justifique puntualmente la subvención".

El grupo municipal socialista se apoya también en la demanda en el Informe que sobre el contrato emitió la Intervención municipal, sentenciado que "cuando del análisis de un contrato y del expediente se evidencia que el motivo que ha llevado a la Administración al patrocinio no es la obtención de retorno publicitario, sino la voluntad de apoyar una determinada actividad, el contrato será ilegal porque no se cumple la causa del contrato de patrocinio".

Hurtado ya denunció "el contrato de patrocinio se adjudicó de manera directa, sin competencia, sin estudio de mercado y, por ende, desconociéndose en qué medida la aportación municipal es necesaria para la viabilidad económica del evento que el Ayuntamiento quiere apoyar". El edil instó al juzgado a que declarase la nulidad del contrato de patrocinio al entender que "cuando el Ayuntamiento recurre al contrato de patrocinio buscando apoyar una determinada actividad, más que obtener retorno publicitario, comete un fraude de ley".

La versión del equipo de gobierno

El Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba, a requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, remitió hace unas semanas el expediente relativo al contrato de patrocinio, por parte del Consistorio, "con el Grupo Empresarial RACE SL, para la celebración del Accelerating Change", organizado el pasado junio en la capital cordobesa por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y que fue denunciado el pasado julio por el PSOE, al considerarlo "en fraude de Ley".

El portavoz del gobierno municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, aseguró que el evento organizado por la FIA y patrocinado por el Ayuntamiento "contó con todos los informes favorables, tanto por parte de la Intervención Municipal, como por parte de la Asesoría Jurídica Municipal, que informaron de conformidad a este patrocinio".

Además, según argumentó, desde la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento "se alude a la memoria justificativa de este contrato de patrocinio" resaltando que se expresa "de forma extensa y detallada la justificación razonada y precisa de la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público", añadiendo Torrico que el gobierno municipal iba "a seguir trabajando en la atracción de citas y eventos como el desarrollado el pasado mes de junio, porque son la mejor manera de situar a Córdoba en el lugar que se merece en el contexto nacional e internacional".