El PP lamenta el "parcheo" de obras en el colegio Ciudad Jardín

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, denunció ayer los "parcheos" del equipo de gobierno local en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ciudad Jardín tras la moción aprobada por unanimidad en Pleno que llevaron los populares a la sesión para que se llevaran a cabo obras de seguridad y accesibilidad en el complejo educativo. "Este es un ejemplo de la poca honestidad haciendo política de la alcaldesa. Aquí [en el colegio] estuvimos reunidos el pasado mes de mayo con la asociación de padres y madres y en esa reunión detectamos muchas necesidades de mejora en este colegio, como el arreglo del firme o proteger las columnas que están en el patio, que cualquier día cualquier niño se puede abrir la cabeza con ellas, porque son columnas de hierro", indicó. Bellido insistió en que el colegio también presenta barreras para los niños con discapacidad que no se han subsanado.

"Todo eso dio como fruto una moción que llevamos al Pleno del pasado 15 de mayo para que todas estas actuaciones se acometieran", insistió. Bellido recordó que la moción se aprobó por unanimidad y que pese a ello "tan sólo se han llevado a cabo parcheos" después de que "en junio la alcaldesa estuviera aquí [en el colegio] a hacerse la foto y prometiera que todas estas actuaciones se iban a hacer realidad". El portavoz municipal del PP denunció que "pese a todo ello" va a empezar el curso en septiembre "y tan sólo se ha parcheado una parte en el colegio, solamente se ha arreglado parte de una rampa y parte del firme que estaba absolutamente levantado, pero las columnas siguen igual que estaban, los niños que vienen en sillas de ruedas no van a tener un ascensor tampoco este año y los aseos siguen en el mismo lamentable estado en el que estaban antes de que acabara el pasado curso escolar". Bellido apuntó que "en definitiva, la moción no se ha cumplido, el curso empieza ya y la fecha para ejecutarla era antes de que empezara el curso. Y me temo lo peor, porque al actuar sólo ya en una parte, me temo que ese es el único parcheo que se va a realizar en este centro educativo. Nos tememos que todo lo demás va a quedar en nada y desde el Partido Popular no lo podemos consentir", defendió.

El portavoz municipal del PP insistió en que los acuerdos del Pleno son para cumplirlos "y no son para quedar bien, ni para salir del paso, ni para quitarte de en medio un problema que te está planteando el presidente de una asociación de madres y padres, al que se le saltaron las lágrimas en ese Pleno en el que se aprobaron las actuaciones que luego no se han llevado a cabo". Bellido relató que el problema de inseguridad que sufre el colegio le importa más a los padres del Ciudad Jardín que el Centro de Congresos, "que se le cambie el nombre a las calles u otros temas de los que podríamos hablar".