El PP denuncia "el timo" de Mi Barrio es Córdoba 2018

La edil del PP Laura Ruiz asegura que el programa Mi Barrio es Córdoba 2018 "es otro timo más a la ciudad de Córdoba del equipo de gobierno que preside Isabel Ambrosio". "Ni una de las 25 obras que contempla ese plan se van a ejecutar en este año; se van a quedar todas en el tintero", defendió la edil del PP. Ruiz recordó que fue la propia alcaldesa, junto a la delegada municipal de Infraestructura, Amparo Pernichi, la que anunció el pasado mes de febrero que en Mi Barrio es Córdoba 2018 se invertirían 4,7 millones de euros, "todo ello cuando no son obras de una inversión elevada, a lo sumo de 300.000 ó 400.000 euros como mucho, y a falta de tres meses para terminar el año, aún quedan seis proyectos de esos 25 por redactar", puntualizó. Ruiz insistió en que a ello hay que sumar "que aún quedan por concluir cuatro proyectos del programa Mi Barrio es Córdoba 2019". "Es una pena, porque se trata de obras elegidas por los vecinos y que esperan desde hace tiempo", dijo la concejal.

"Llama la atención que los proyectos que quedan por redactar son los de las actuaciones en las barriadas periféricas, lo que pone de manifiesto que no es verdad aquello que decía el equipo de gobierno que para ello las barradas periféricas no iban a ser barrios de segunda", defendió la edil del PP, quien lamentó que "de nuevo en el plan de obras 2018 no aparecen inversiones para los polígonos industriales. El PP quería convertir a los polígonos industriales en un distrito más en el que invertir en ese plan de obras", añadió.

Ruiz insistió en que esa no ejecución de los proyectos de Mi Barrio es Córdoba 2018 "supone que la ciudad, lo vistan como lo vistan, pierde 4,7 millones de euros en este año en el que no se va a poner ni siquiera piedra de esos proyectos". Y recordó que durante la presentación del programa el pasado mes de febrero se dijo que la obra más emblemática y ambiciosa del mismo, "como el equipo de gobierno defendió", la del pasaje Manuel Sagrado, en el distrito Sur, iba a suponer una inversión de 700.000 euros, que se dividiría en dos fases: la primera, con un importe de 450.000 euros se haría en 2018, y la segunda, con 250.000 euros en 2019. "Lo que quiere decir que se perderán esos 450.000 euros que dijeron que se iban a invertir en esa primera fase", lamentó.