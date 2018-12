El PP denuncia sólo está ejecutado el 50% del presupuesto municipal

El viceportavoz municipal del PP, Salvador Fuentes, ha denunciado que “a fecha 31 de octubre” el equipo de gobierno del Ayuntamiento “tan sólo ha ejecutado el 50% del presupuesto municipal de este año; o lo que es lo mismo, 50 de cada 100 euros previstos, unos 33 puntos por debajo de lo que debería haberse ejecutado”. Fuentes ha matizado que “según la cuenta de la vieja” ya debería de estar ejecutado el 83% del presupuesto municipal”. Y ha advertido de que en el capítulo de inversiones la ejecución presupuestaria apenas alcanza el 5%.

Fuentes ha realizado la denuncia tras criticar que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta ninguna alegación al proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, “unas ordenanzas fiscales impuestas, que no se han negociado, sin consenso y sin discusión y que las ha sacado adelante el tripartito [de PSOE, IU y Ganemos Córdoba]”.

“Esta baja ejecución presupuestaria contrasta con una voracidad devoradora para con los cordobeses de un de un equipo de gobierno que congela pero no baja los impuestos cuando hay margen de maniobra para ello”, ha sentenciado el viceportavoz municipal del PP. “Es la prueba de la hipocresía barata de un equipo de gobierno instalado en la indolencia”, ha añadido Fuentes.

Y hay margen de maniobra para bajar las ordenanzas fiscales, según el viceportavoz municipal del PP, porque a fecha 31 de octubre, “dispone de 110 millones de euros en tosorería, dinero al que hay que sumar los 12 millones de euros correspondientes a préstamos”.

Los populares insisten en que “hay margen de maniobra” para bajar los impuestos locales

“Este equipo de gobierno que presume de izquierdas podría haber bajado los impuestos y no quedarse solo en la congelación de los mismos, desde el Partido Popular no entendemos ese afán recaudatorio, esa manera de meter la mano en el bolsillo del contribuyente cordobés para luego no invertir; además, el gobierno municipal tenía margen para bajar la presión fiscal a los cordobeses, es decir, que el gobierno de PSOE e IU se dedica a recaudar para nada, salvo para la foto y la pandereta”, ha insistido.

El viceportavoz del PP ha recordado que su grupo ya le pidió al equipo de gobierno que aplicara lo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Málaga para aplicar a aquellas personas que no pueden pagar los impuestos municipales y ha destacado que “en Córdoba estamos pagando el IBI de Rústica más alto de España”.

Respecto al rechazo a las alegaciones de las ordenanzas fiscales, “todas las del Consejo del Movimiento Ciudadano y de una particular”, Fuentes ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta, sobre todo, las que tienen que ver con el cobro de la plusvalía. “No se ha hecho nada en torno a la plusvalía y todo el mundo sabe que el cobro de ese impuesto no es legal”, ha defendido el viceportavoz municipal del PP. Esa alegación presentada por la particular exigía una bonificación del 100% en el impuesto de plusvalía en el caso de la vivienda sea vivienda habitual.

Mientras que el movimiento ciudadano exigía, entre otros asuntos, la revisión de la tasa 106 que hace referencia a las exenciones por el servicio de seguridad en determinadas actividades. Sobre la tasa 116, de cesión de uso e instalación, transporte, montaje y desmontaje de estructuras metálicas y otros, también se solicitaba “una revisión más detallada de las entidades que se beneficien de la misma”.

El movimiento ciudadano proponía asimismo “la reducción del IBI a las unidades urbanas que no cuentan con los servicios básicos, mientras se consiguen los mismos”, además de incrementar la tasa de ocupación de vía pública por metro cuadrado para “aquellos establecimientos que ocupen un espacio excesivo”.El técnico de la Unidad de Recursos del Ayuntamiento de la capital inadmitió directamente las alegaciones ya que considera que “no se refieren a asuntos que han sido modificados en el expediente”.