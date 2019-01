El PP pide a la nueva Junta que trabaje para solucionar los problemas de Córdoba

El presidente del PP de Córdoba y parlamentario andaluz, Adolfo Molina, ha subrayado ante la nueva etapa que se abre al frente del Gobierno autonómico con el PP y Cs, con el apoyo de Vox, que “hay muchas cosas que hacer en la provincia, que se han prometido durante años, muchas de ellas que no han pasado de ser un titular de prensa”, por lo que ha pedido “ponerse a trabajar por resolver los problemas de Córdoba, donde el diagnóstico lleva hecho desde hace mucho tiempo y siempre es el mismo”.

El popular ha aseverado que le gustaría que el nuevo Gobierno andaluz ponga a Córdoba en “el lugar que merece y no en el olvido que ha sufrido tras los años de gobierno del PSOE, en los que ha habido siempre promesas que no se hacían realidad”. En este sentido, ha comentado que “en cualquier foro se habla de las oportunidades logísticas de Córdoba por su situación, pero luego no se toman las medidas necesarias para cumplir con lo que se pide”, de ahí que haya reclamado “ponerse ya de una vez a trabajar y dejarse de mesas de estudio”.

Al respecto, Molina ha defendido en cuanto a peticiones que “se va a seguir manteniendo lo que durante tanto tiempo se ha llevado en el programa electoral del PP, pero también entendiendo que no se puede hacer en cuatro años lo que no se ha hecho en 40 años”, sino que “se necesitará algo de tiempo, porque hay muchas cosas en las que ponerse a trabajar”, ha apostillado.

Entre algunas de las peticiones se encuentra la Autovía del Olivar, que, en palabras del parlamentario regional, “era una necesidad ayer, lo va a ser después de la investidura de Juanma Moreno y se va a seguir reivindicando, como también se hacía al Gobierno de Mariano Rajoy en las cuestiones que eran competencia nacional, igual que se sigue haciendo ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez con la autovía A-81, que tanto tiempo ha estado metida en un cajón”.

En relación con dicho proyecto para el desdoblamiento de la N-432 entre Badajoz y Granada, Molina ha recordado que “hubo compromiso de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ejecuta ahora el Gobierno socialista, pero no se ven realidades”, como en otros proyectos, ha remarcado. Respecto a los PGE para este año, ha aseverado que “se ve el coste que tienen los apoyos” para que Pedro Sánchez siga al frente del Ejecutivo, a lo que ha añadido que “donde no se puede negociar un presupuesto es en la cárcel como se ha visto”.

En su opinión, “Pedro Sánchez debe hacer lo que prometió cuando presentó la moción de censura, que fue decir que convocaría elecciones inmediatamente”, dado que “eso es lo que quieren los españoles”, ha enfatizado, para indicar que serían unas elecciones que “terminarían con Pablo Casado como presidente en La Moncloa y beneficiaría bastante más a Córdoba que el actual Gobierno”.