La Orquesta de Córdoba reestrena la ópera 'Gonzalo di Cordova' en el Gran Teatro más de 160 años después

La Orquesta de Córdoba reestrenará la ópera Gonzalo di Cordova, del compositor gaditano Antonio Reparza en una versión moderna 166 años después. La obra se estrenó en 1857 en el Teatro San Juan de Oporto y desde entonces no ha vuelto a interpretarse, según ha comentado la delegada de Cultura en funciones del Ayuntamiento, Marian Aguilar.

Para poder recuperar este obra lírica sobre el Gran Capitán, la Orquesta y el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) contactaron con el Instituto Complutense de las Ciencias Musicales (Iccmu) la recuperación de esta partitura. Esta iniciativa formaarte de un proyecto tecnológico en el que la Orquesta va a interpretar incluso partituras desde la tablet en cada atril, ha indicado Aguilar.

El director invitado es David Fernández Caravaca y la Orquesta estará acompañada por las sopranos Auxiliadora Toledano y Suzana Nadejde, el tenor Jorge Morata, el barítono Javier Povedano, el bajo David Cervera y el Coro de Ópera de Córdoba dirigido por Alejandro Muñoz.

Fernández Caravaca ha dado las gracias a la Orquesta y al IMAE por "ser tan valientes" y "poner sobre el escenario una recuperación". "Óperas españolas del siglo XIX que se interpreten no hay muchas, en partitura sí", por lo que es difícil "enfrentarse a una partitura sobre la que no existen grabaciones y hasta que no nos zambullimos de ella no sabemos cuánto dura o cómo son los números".

"Va a ser algo histórico recuperar una ópera de estas características", ha indicado. Además, ha aclarado que tiene tres actos y es en italiano, "algo que era habitual en la época". El director cordobés ha destacado la "banda interna", los coros, "que son de gran belleza" y las arias, "con siete protagonistas que tenemos en total".

El tenor Jorge Morata, que encarna al Gran Capitán en esta obra, ha dicho que es un "orgullo colaborar" con todos sus compañeros en el reestreno de esta obra y espera que el público "disfrute". "La obra es una maravilla, estoy muy ilusionado", ha apuntado.

La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, que será Zulema, ha dado las gracias a la Orquesta y a su gerente, Danuel Broncano, por invitarla a participar en esta ópera. Para ella es "una idea genial recuperar esta partitura y hacer este reestreno en Córdoba". La cantante ha indicado que Gonzalo di Cordova se une "historia y tradición" y para ella "ha sido una sorpresa" ya que al abrir la partitura ha identificado a "Verdi, todo el bel canto, es una maravilla".

Toledano ha resaltado que es importante dar a conocer a través de la música nuestra historia, en este caso la del Gran Capitán, Gonzalo de Córdoba, nacido en Montilla". Estoy feliz de volver al escenario que pisé por primera vez y de volver a estar con la Orquesta de Córdoba y sobre todo con mi coro, el Coro de Ópera de Córdoba, que es magnífico.

La ópera será en versión concierto y, aunque carezca de escena, "no va a dejar indiferente a nadie, va a impresionar". La soprano también ha hecho un alegado para "recuperar mucho más en próximas temporadas la temporada lírica, que tan ansiada es por el público cordobés". Por último, se ha mostrado "feliz de trabajar con este director jovencísimo cordobés", David Fernández Caravaca, que "va a ser uno de los nombres referentes en la dirección".

Lluís Bertran, editor científico del Iccmu y coordinador de la recuperación de las partituras, ha destacado que para la Orquesta es un "reto tocar con iPad, algo en lo que estamos trabajando en el Icmmu, en esa transición digital".

Sobre Gonzalo di Cordova, ha apuntado que desde el Iccmu están "muy contentos de recuperar esta obra que fue la ópera prima de un joven compositor". En su momento, "fue un triunfo en Oporto, donde se estrenó en 1857". Bertran ha recordado que Antonio Reparza acababa de volver de Italia de su viaje de formación y "allí había descubierto el repertorio más moderno". En ese sentido, es "una ópera progresista, que está atenta a las óperas de Verdi, que era lo último que se estrenaba en aquel momento en Italia y en toda Europa".