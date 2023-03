La Orquesta de Córdoba actuará junto al famoso pianista chino Lang Lang en el WiZink Center de Madrid el 3 de julio

El pianista chino Lang Lang, artista de proyección mundial, acaba de anunciar su próxima fecha en España. El lunes 3 de julio llevará su The Disney Book al WiZink Center de Madrid junto a la Orquesta de Córdoba, bajo la batuta de Rubén Gimeno y con otros artistas invitados aún por anunciar.

La gira de este álbum, el más reciente de Lang Lang que publicó con Deutsche Grammophon en 2022 como celebración del centenario de Walt Disney Company, se ha presentado ya en, entre otros, el Hollywood Bowl junto a Los Ángeles Philharmonic y en el Royal Albert Hall de Londres junto a Royal Philharmonic Orchestra.

Para el gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, “es una pica en Flandes el hecho de hacer un concierto sinfónico en un espacio de grandes eventos como es WiZink Center Madrid, el quinto recinto de concierto más importante del mundo por asistentes. Estamos orgullosos de que Lang Lang haya escogido nuestra orquesta para este gran concierto, máxime cuando el propósito del proyecto The Disney Book es usar las canciones de Disney para atraer a más jóvenes a la música clásica”.

Por su parte, la presidenta del Consorcio Orquesta de Córdoba, Marián Aguilar, ha asegurado que “es un orgullo que la Orquesta de Córdoba lleve la marca de la ciudad a eventos culturales de alto impacto nacional, con un artista mundial como es Lang Lang”.

The Disney Book es un viaje repleto de magia y virtuosismo para celebrar el centenario de The Walt Disney Company con las canciones más emblemáticas y queridas de las películas Disney. En una entrevista reciente, Lang Lang, quien visitó Tokyo Disneyland cuando tenía 13 años e interpretó música de Frozen en la gran inauguración de Shanghai Disney Resort, dijo: "Cuando era niño, era un gran fanático de la animación, Tom y Jerry, el pato Donald... Para mí, es una especie de sueño hacer un álbum con música de animación”.

Según Deutsche Grammophon, “The Disney Book presenta nuevas y alegres versiones reinventadas de algunas de las melodías más famosas de la historia de la animación, escritas especialmente para Lang Lang por los principales arreglistas del mundo. Desde Pinocho, El libro de la selva y Frozen hasta Encanto, el álbum también incluye varios colaboradores de todo el mundo".

En el álbum, "Andrea Bocelli proporciona la voz para You'll Be in My Heart de Tarzán; el cantautor y pianista Jon Batiste revisita su partitura Soul ganadora del Oscar con It's All Right; y el cantautor colombiano Sebastián Yatra interpreta la canción nominada al Oscar Dos Oruguitas de Encanto". También hay apariciones especiales del guitarrista Miloš; el intérprete chino de erhu Guo Gan; la esposa de Lang Lang, la pianista Gina Alice; y la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Robert Ziegler.

Lang Lang es una figura destacada de la música clásica actual: como pianista, educador y filántropo, se ha convertido en uno de los embajadores de las artes más influyentes y comprometidos del mundo en el siglo XXI.

Descrito por el New York Times como "el artista más candente del planeta de la música clásica", Lang Lang toca conciertos con entradas agotadas en todo el mundo. Ha forjado colaboraciones con directores como Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim y Christoph Eschenbach y actúa con las mejores orquestas del mundo.