Un vendedor de la ONCE con suerte: Manuel López Ortiz reparte 850.000 euros en premios en Córdoba en dos días seguidos

Manuel López Ortiz es un vendedor de la ONCE con suerte porque lleva dos días seguidos repartiendo premios importantes en Córdoba. En total, 850.000 euros entre 500.000 del sorteo del día 28 y 350.000 euros en el de ayer, 29 de diciembre.

Han sido diez los cupones premiados en el sorteo de este jueves 29 que ha vendido Manuel López, por lo que ha repartido 350.000 euros entre la clientela habitual de su quiosco, en la calle Santa Emilia de Rodat.

Y en el sorteo del 28 de diciembre dio 500.000 euros, el premio mayor del Cupón Diario de la ONCE. Se puede decir que Manuel, trabajador de la ONCE desde agosto de 2017, es un hombre que lleva la suerte encima.

"Estoy temblando -decía este viernes Manuel desde su quiosco- tengo los nervios en el estómago, pero muy contento porque en 24 horas he repartido 850.000 euros, y eso no está nada mal". Pero Manuel sigue pensando en dar más suerte y lo tratará de hacer con el Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero: "Estoy en ello", afirma.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, da 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.