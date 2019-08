El Grupo Social ONCE crea 90 puestos de trabajo en Córdoba en 2018

El Grupo Social ONCE ha presentado el balance general de 2018 en el que se observa un incremento en los puesto de trabajo generados y en las ventas de la organización a nivel nacional. Según ha indicado el delgado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, el grupo social generó 90 nuevos puestos de trabajo en Córdoba, alcanzando un total de 820 trabajadores en la provincia.

Martínez ha señalado que "el empleo es el objetivo principal de la ONCE", y ha destacado que "somo el cuarto empleador en España, siendo el mayor generador de empleo en el mundo para personas con discapacidad". A nivel nacional, el grupo compuesto por Fundación ONCE, Ilunion y ONCE ha "paliado los efectos del paro en España", con la contratación de 11.937 personas, 11.581 de ellas con discapacidad.

En el apartado de las ventas, en Córdoba se han incrementado en un 6% con respecto al año pasado, con 46,4 millones de euros recaudados. De ellos, 24,9 se han destinado a premios, y el restante ha sido destinado a los gastos de gestión, el pago de sueldos y las distintas intervenciones sociales de la organización.

Respecto al número de vendedores de la ONCE, Martínez ha afirmado que "son la mejor red de ventas del país" y que está compuesta por 413 personas en Córdoba, con 22 incorporaciones en 2018.

Finalmente, Martínez ha hecho referencia a "las organizaciones que imitan nuestro producto, que cada vez lo tienen más complicado pero cada vez lo imitan mejor". En esta línea, ha declarado que Córdoba "es una de las provincias que tiene datos menos negativos al respecto", y ha matizado que la organización se opone a esta práctica "porque se benefician del trabajo de personas con discapacidad y atentan contra los derechos de los consumidores".

Por su parte, la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, ha valorado el balance de 2018 como unas cuentas "cargadas de compromiso social", y ha señalado que "los ciudadanos son corresponsables del éxito". Además, ha apuntado que los datos muestran que el Grupo Social ONCE es un "motor del desarrollo social en la provincia".