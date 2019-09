Nueva clínica en Córdoba del cirujano plástico Emilio Cabrera

La apertura de la nueva clínica del Emilio Cabrera, situada en la calle Poeta Juan Rejano 6, ha reunido a lo mas representativo del ámbito sanitario y social de la ciudad. Este nuevo espacio hace posible la presencia en Córdoba de un avanzado centro de Cirugía Plástica y Medicina Anti-Envejecimiento, considerado como referencia en el Sur de España, que une procedimientos de vanguardia quirúrgica con un equipo humano de primer nivel. Emilio Cabrera ha mantenido durante 11 años su consulta privada en la zona del Vial Norte y ahora amplía y moderniza su clínica en esta nueva ubicación, con el objetivo de ofrecer continuidad en el mejor servicio a sus pacientes.

La arquitectura y diseño de esta nueva clínica se basa en las claves de suavidad, serenidad y orden que caracterizan a la arquitectura minimalista, definida por la frase: “less is more”, (menos es mas). El doctor Cabrera ha utilizado estos conceptos para ofrecer un espacio único, honesto y comprometido con los valores de su trabajo quirúrgico. En su intervención en el acto de inauguración, Cabrera ha subrayado que “en la planificación y ejecución del edificio no ha habido mucho esfuerzo y mucha dedicación sino que ha habido todo el esfuerzo y la dedicación imaginables. Y no solo por mi parte, sino por todos cuantos han estado implicados en este ambicioso proyecto”.

Las nuevas instalaciones llevan al paciente a una experiencia que transmite innovación y seguridad, tal y como persigue en todos los procedimientos quirúrgicos del cirujano estético, siendo ello seña de identidad. Su objetivo es la obtención de resultados naturales en cada una de las cirugías que planifica y lleva a cabo, algo que lleva a gala en su trabajo diario.

Emilio Cabrera es especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, y Doctor sobresaliente cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, que realizó su especialidad en Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde trabajó como cirujano plástico adjunto hasta el año 2013. Cabrera es uno de los pocos cirujanos plásticos europeos que es miembro activo de las dos sociedades estadounidenses más importantes de la especialidad: la American Society for Aesthetics Plastic Surgery (ASAPS) y la American Society of Plastic Surgeons (ASPS), ambas con criterios profesionales muy exigentes a la hora de admitir miembros internacionales.

Además forma parte de otras asociaciones médicas de primer nivel, tanto en España como a nivel europeo. La trayectoria y reputación de Cabrera tienen como base su inquietud e interés por aprender los últimos avances de su especialidad, que le han llevado a formarse en algunos de los mejores centros de Cirugía Plástica del mundo, como el Queen Victoria Hospital de Londres (Reino Unido), el Akademiska Sjukhuset de Uppsala (Suecia), la Mayo Clinic de Rochester o el Pacific Plastic Surgery Center de Los Angeles (Estados Unidos), entre otros.