El Movimiento Ciudadano demanda que se consensúen los usos de todo el conjunto del estadio de El Arcángel

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) insiste en que se debe aprovechar la concesión demanial de espacios de uso deportivo del estadio El Arcángel para consensuar los usos de todo el conjunto inmobiliario. Y de esa manera, evitar la "subasta permanente" de los distintos espacios que lo conforman. El CMC añade que se debe hacer priorizando los usos que necesita el propio Ayuntamiento, ya que, por ejemplo, "esta cesión" lo deja "sin locales para almacén". Así lo demanda el colectivo en su dictamen sobre el otorgamiento de la concesión demanial de espacios de uso deportivo del estadio, aprobado en sesión plenaria.

"La ida y venida sobre usos para oficinas municipales o cesiones a terceros, la recurrente noticia de instalación de actividad hotelera, los proyectos de dinamización económica de la parcela, … deben terminar fijándose los usos de todo el conjunto inmobiliario para qué son los distintos espacios y marcar una estrategia para su rentabilidad social y económica", sentencia el documento.

El CMC muestra en el dictamen su satisfacción porque se intente buscar una fórmula jurídica legal que supere la "excesivamente dilatada" situación de uso en precario de las instalaciones. "Creemos necesario que paralelamente se termine el expediente de modificación del plan especial de suelo no urbanizable Arenal de la Fuensanta que determina los distintos usos posibles en los suelos que lo incluyen y que debe priorizar el uso de ferial de ocio en el lugar donde actualmente se celebra la Feria de la Salud, así como el uso deportivo del equipamiento deportivo que nos trata", añade el colectivo.

Asimismo, el CMC defiende que se debe asegurar que los usos a los que se dedican los suelos que salen a concesión se dedican a usos deportivos y aquellos que sean compatibles con dicha actividad. "Se debe asegurar también que los gastos quedan claramente delimitados y cargados a quien realmente corresponda, evitando una desviación de los mismos, recayendo al Ayuntamiento más gasto del que le corresponde. Hay que tener en cuenta que los suministros se han dejado fuera del valor del canon", añade.

Además, el colectivo demanda que, como en otras instalaciones deportivas, el Ayuntamiento debe reservarse al menos siete días de uso al año sin que se descuenten del canon para sus necesidades propias "que evite que realmente estemos ante una privatización de todo el bien y no de una concesión privativa de los usos de algunos espacios del mismo. No es aceptable que se fijen unos días de posible uso que solo sirvan para rebajar el canon, incluso cuando no se usen", destaca.

El CMC recuerda que queda en el aire la construcción de la tribuna pendiente, de tal forma que el conjunto inmobiliario sigue sin completar sus instalaciones, "y continuará dando esa imagen de obra permanente inacabada", incide el dictamen. En este sentido, para el colectivo presidido por Juan Andrés de Gracia, "lo que no parece adecuado es que el canon se centre solo en los espacios de uso deportivo, pues para el uso de los mismos posiblemente se tengan que utilizar otros espacios del edificio, por lo que se debería asegurar que si el uso de los espacios deportivos necesitan de otras zonas del conjunto inmobiliario, se deben contabilizar para el canon".

El dictamen del CMC finaliza insistiendo en que es necesario asegurar qué sucede si la entidad deja de estar interesada por la concesión de los espacios deportivos antes de los cuatro más cuatro años de concesión. "Hay que tener en cuenta la levedad de los compromisos deportivos profesionales y las transmisiones de propiedad que se realizan con mucha frecuencia", concluye.