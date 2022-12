El Movimiento Ciudadano pide control para las actividades con música y la "invasión" de las aceras por los veladores en Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba ha exigido al Ayuntamiento que disponga los servicios de seguridad, vigilancia e inspección de la Policía Local y de la Gerencia Municipal de Urbanismo para atender las quejas vecinales sobre el incumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de veladores y comercios. Para el CMC en estos días prenavideños y de puente "no es el momento de dar sensación de impunidad" y piden control para el volumen de las actividades con música en las calles.

En estos momentos, consideran los vecinos, se agudizan los problemas que ya se vienen denunciando durante años, y enumeran las molestias por actividades no autorizadas en la calle Don Rodrigo, "donde el vecindario se ve permanente sometido a ruidos, a humos y olores por negocios que no están autorizados" o las quejas permanentes "por invadir" las aceras en avenida de Barcelona, María de la Judía, Gran Capitán, o barrios populares como Valdeolleros o Ciudad Jardín, por ejemplo.

"No nos referimos a quejas puntuales, hacemos referencia a problemas con apoyo colectivo de asociaciones vecinales", han afirmado y han enumerado también el corte de aceras estrechas por veladores que impiden el paso, obligando al peatón o a la silla de ruedas a bajarse a la calzada.

Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se está denunciando "el uso no permitido" de los recorridos peatonales con la instalación de todo tipo de elementos en la vía pública pegados a fachadas. "Nos referimos no solo a mesas de veladores, aunque proliferan de forma ilegal los taburetes o toneles pegados a la pared, sino a tiendas que sacan percheros, a fruterías que invaden el acerado, a talleres que aparcan vehículos esperando su arreglo, en definitiva, a toda una gama de ocupación ilegal de la vía pública y de los espacios peatonales". Para los vecinos "no es admisible que se use el mobiliario urbano como extensión de la actividad hostelera privada".

En este sentido, el CMC recuerda que "no se puede difundir música al exterior de los negocios, ni instalar televisiones, por mucho que el Ayuntamiento dé mal ejemplo con el espectáculo de la calle Cruz Conde". Tampoco se pueden cortar las aceras "con toldos ilegales que convierten las calles en túneles, incluso en pleno centro de la ciudad, apropiándose de la vía pública de forma descarada, por muy famoso que sea el negocio". Asimismo, han querido recordar que "no se pueden sacar barras, ni vender bebida o preparar comidas en el exterior de los establecimientos, por mucho que la propia Mezquita-Catedral sirva de terraza para algunos negocios de forma increíble", según han denunciado.