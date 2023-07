El Movimiento Ciudadano rechaza que los vecinos de El Higuerón tengan que ir a ambulatorios de otras barriadas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha demandado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que busquen alternativas en El Higuerón a las obras que se van a realizar en el centro cívico y el centro de salud de la barriada y eviten que el vecindario, "en general el de más edad y el infantil", tenga que desplazarse para asistir al médico o al pediatra. "Esta obra era algo previsto desde hace años y una vez que se ha conseguido se tenía que tener preparada una solución en la misma barriada", sentencia el colectivo.

El CMC no entiende que desde Salud se plantee que se desplacen los enfermos a la barriada de Azahara o a Encinarejo, sin más opción, basándose en que está en un edificio municipal y que tiene que ser el Ayuntamiento el que tiene que buscar una solución. "La responsabilidad de prestar el servicio de salud es de la Consejería y no conocemos ninguna alternativa planteada. Otra cosa es que el Ayuntamiento colabore en esa alternativa que se proponga, pero no es aceptable que se le diga al vecindario de El Higuerón que coja el coche, el autobús o el taxi para ser atendidos por un médico o pediatra", apuntan desde el colectivo.

Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha reiterado a la Junta de Andalucía que tiene que buscar de forma prioritaria financiación para el centro de salud de Villarrubia, "que actualmente presenta unas condiciones de masificación contrarias a la propia defensa de la salud". El CMC insiste en que la población de la zona ha crecido de forma exponencial, y en verano aún más, "y es una urgencia absoluta que no admite que, una vez que, ya que el ayuntamiento ha cedido el terreno necesario, se retrase sin fecha hasta no sabemos cuándo".

El Consejo del Movimiento Ciudadano también trasladó su satisfacción porque el centro de salud de Naranjo-Mirabueno siga su tramitación, que se avance con el tercer punto de urgencias en la zona de Levante o que se tenga en recámara ir planificando un centro de salud para la zona de Poniente de nuevo crecimiento (Huerta Santa Isabel Turruñuelos). Junto a estas propuestas, se recordó que también la zona de Levante Este (Paraíso Arenal y entorno) demanda ya un centro de salud.