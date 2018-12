Misivas con deseos que salen de lo más hondo del corazón

Sara se muestra muy nerviosa a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, anda de un lado para otro hasta perderse de la vista de su madre. Desde poco antes de las 17:30, la calle Capitulares se ha ido rejuveneciendo poco a poco al irse llenando de pequeños como ella que esperan con urgencia darle a la cartera real –este año encarnada en la bailaora flamenca Inmaculada Aguilar– un sobre en el que le piden a los Reyes Magos mucho más que sólo regalos materiales. “Yo sólo quiero que mi hermano, que está malito y por eso no ha podido venir, se ponga bueno pronto. Se lo he pedido a Gaspar”, cuenta la niña.

Inmaculada sale del Ayuntamiento acompañada de la edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González, quien le entrega la carta de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Por la mañana, la cartera real ha visitado el Hospital Materno Infantil del complejo sanitario Reina Sofía. “Ha sido emocionante mi visita al Hospital; he tenido que tragar mucha saliva, pero el corazón se me ponía a doscientos por mil y ha merecido la pena ver sus caras y sobre todo verlos pedir, entre otras cosas, un pulmón, un corazón y salud. Después de esto, miras atrás y me digo a mi misma...vamos para adelante, porque no te puedes quejar de nada”, apunta la cartera real. Inmaculada se lleva también para Oriente los deseos del Ayuntamiento en esa carta de Isabel Ambrosio, algunos de los cuales escucha por boca de Carmen González.

Le pedimos que se den las medidas necesarias, incluso desde el Ayuntamiento, para que aquellas personas a las que todavía no les haya llegado una oportunidad de trabajo puedan tenerla; también que puedan volver a sus casas y tener aquí un proyecto de vida aquellos que se nos han marchado fuera, además de que se abran oportunidades para que el talento no se marche; y que sigan fortaleciendo el corazón de los cordobeses para que continuemos, como ha ocurrido este año, siendo un pueblo solidario”, destaca la edil. Carmen González insiste en que “también les pedimos que cumplan los deseos de los niños y las niñas”, como se han cumplido los deseos, según recoge Isabel Ambrosio en su misiva, de la carta municipal del pasado año con la puesta en marcha del Cercanías y la inscripción de Medina Azahara como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Ambrosio pide que la labor del Ayuntamiento se traduzca en puestos de trabajo

Ha llegado la hora de marchar y apenas un segundo después de subirse al caballo, la emisaria de los sueños de pequeños y mayores empieza a recoger cartas y cartas que le entregan padres, niños y abuelos, cartas muchas de ellas en las que hay mucho más que simples deseos materiales, como la del pequeño Carlos, quien además de un videojuego, “que sea el Fortnite”, deja claro, le ha pedido a los Magos que “mi padre no vuelva a estar parado, que sé que lo ha pasado muy mal, porque me lo ha contado mi madre”, comenta.

La comitiva, compuesta por un cortejo de unas 30 personas y acompañada por la banda de música de la Coronación de Espinas, emprende el camino para recorrer las calles del Casco Histórico y la Judería y concluir en Conde de Robledo esquina con Cruz Conde, donde, por último, tras una intensa jornada, la cartera real recibirá desde un trono nuevas cartas y peticiones a los Reyes Magos por parte los más pequeños y de la ciudadanía cordobesa.

Pero antes, a la vuelta a Capitulares y justo en la esquina con Alfonso XII –donde hay prevista una parada para reponer fuerzas con chocolate con churros– esperan Alba y Javier, dos hermanos con dos cartas distintas en las que piden regalos distintos, pero que incluyen un deseo común, el de “que nazca bien nuestro hermanito”, dice ella agarrada del brazo de su padre, quien explica que su mujer se ha quedado en casa dado que tiene un embarazo de riesgo.

Los deseos de las cartas de Sara, Carlos, Alba y Javier y los de los niños ingresados en el Materno Infantil son sólo un ejemplo de los que incluyen muchas de las cartas que la cartera real se lleva hasta Oriente, misivas que incluyen deseos pedidos con el corazón.