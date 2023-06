Miguel Ángel Torrico: "Lo que se promete en campaña hay que cumplirlo, y nosotros lo vamos a hacer"

Miguel Ángel Torrico (Córdoba, 1967) vuelve a ser en este mandato municipal que ahora comienza uno de los hombres fuertes, de los pesos pesados, de un equipo de gobierno del PP. Lo fue con José Antonio Nieto como alcalde entre 2011 y 2015 y lo ha sido con José María Bellido como regidor entre 2019 y 2023. Ahora, Torrico asume, en un gobierno en mayoría absoluta, una de las grandes delegaciones municipales, la de Urbanismo, además de estar al frente de Ordenación del Territorio y Vivienda y continuar en Seguridad y Vía Pública.

-Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Permítame para empezar una pregunta que no sé si será políticamente incorrecta, ¿son usted o el alcalde aficionados o lo han sido a los comics de Spiderman?

-Pues, en mi caso, no mucho, no he solido seguir los comics de Marvel, yo era más de Mortadelo y Filemón, ¿por qué me lo pregunta?

-Porque esa frase, que es el mantra que rige la vida de Spiderman, según los comics, la pronunció, aunque no literalmente, en la noche electoral y después de conocer los resultados de las urnas que le otorgaban la mayoría absoluta el candidato a la Alcaldía de su partido, José María Bellido. Añadiendo, además, que, con esa mayoría absoluta, "tenemos más responsabilidad que nunca para sacar adelante las esperanzas de todo un pueblo, el de Córdoba".

-Asumo que esa frase es muy acertada y muy aplicable en nuestro caso. Esa mayoría absoluta que nos han concedido los cordobeses supone dos cosas, un respaldo a la gestión que se ha venido realizando durante los últimos cuatro años y un compromiso. Porque los cordobeses esperan mucho de nosotros, lo sabemos, así nos lo han dicho en la campaña electoral y eso implica tener que cumplir con todo lo que hemos prometido, todos los proyectos que hemos presentado y hacerlo en este plazo de cuatro años. Siempre hemos dicho que ocho años es un plazo razonable para llevar a cabo un proyecto de ciudad.

-El alcalde le ha asignado, entre otras delegaciones municipales, la de Urbanismo para este nuevo mandato. Usted continúa siendo un hombre ahora aún si cabe más fuerte en su equipo de gobierno. A la hora de ese reparto de delegaciones, ¿uno se postula o simplemente asume lo que le da el alcalde?

-En mi caso nunca me he postulado, créame. Ni en el caso de la delegaciones ni en el caso de los cargos. Sencillamente uno hace su trabajo lo mejor que puede y lo mejor que sabe y en función de eso supongo que las personas que tienen otras responsabilidades mayores te asignan las funciones. Siempre me he sentido muy cómodo formando parte de equipos con los responsables y jefes que me han tocado, con José Antonio Nieto y con José María Bellido en el Ayuntamiento; por supuesto con Juanma Moreno en el tiempo que estuve en la Ejecutiva regional o con Adolfo Molina ahora como presidente provincial en las labores de partido. Yo lo que intento aportar es trabajo y compañerismo trabajando siempre en equipo y, a lo mejor, eso es lo que luego al final se acaba reconociendo dándome ese tipo de responsabilidades.

-Hasta este mandato usted era el responsable de las delegaciones municipales de Presidencia, Seguridad, Vía Pública y Movilidad, además de ser presidente de Aucorsa. ¿Qué asignaturas pendientes cree que se le han quedado por hacer realidad respecto a esas delegaciones?

-La asignatura más importante tiene que ver con la Delegación de Movilidad. Es fundamental desarrollar completamente la ordenanza de movilidad, que es muy útil para los ciudadanos. El trabajo que falta al respecto es el más importante, llevarla a la práctica y hacer realidad ideas que tuvimos a la hora de abordar esa norma, como las zonas de aparcamiento vecinal o una nueva regulación de las cargas y descargas.

-Algo que le tocará hacer realidad ahora a su compañero Bernardo Jordano.

-Bernardo Jordano es la persona adecuada, ya que ese trabajo además va muy de la mano de hacer de Córdoba una ciudad inclusiva y accesible. Bernardo ha hecho un buen papel en el mandato anterior desde la Delegación de Inclusión y ahora suma también Movilidad, algo acertado por parte del alcalde lo de que de alguna manera vayan unidas ambas delegaciones, ya que serán una gran locomotora para que al mismo tiempo que se mejora la movilidad de todos se mejore también la movilidad de quienes más lo necesitan, las que la tienen por desgracia reducida.

"Mi asignatura pendiente del pasado mandato es el desarrollo íntegro de la ordenanza de movilidad”

-Usted lleva bastantes elecciones formando parte del comité de campaña del PP...

-En mi caso, cinco veces he dirigido la campaña en Córdoba capital con cinco victorias. No es mal palmarés.

-En este último caso, el del 28M, la victoria ha sido por mayoría absoluta. ¿Se esperaban ese resultado?

-Sabíamos que era difícil conseguir la mayoría absoluta, pero también que era posible. Y nuestra estrategia de campaña iba dirigida precisamente a cumplir ese objetivo. Sabíamos. por los mecanismos que barajábamos, que era prácticamente segura nuestra victoria, que era muy probable tener una mayoría suficiente, lo que no sabíamos si se iba a dar o no era la mayoría absoluta que nos permitiría gobernar en solitario. Yo creo que en Córdoba también un poco se ha conseguido el efecto que tuvo Juanma Moreno en las autonómicas de hace un año y más o menos hemos intentado seguir esa misma estrategia de recoger, no el voto útil, pero sí el voto que se traducía directamente en esa mayoría suficiente y, al final, gracias a los cordobeses que nos han prestado los votos lo hemos conseguido.

-Como responsable de la campaña, ¿cuál es el secreto para conseguir ganar unas elecciones?

-Siempre he dicho que el secreto pasa primero por escuchar mucho, escuchar a los cordobeses, ver cuáles son sus verdaderos problemas, cuáles son sus verdaderas necesidades y como ha dicho muchas veces el alcalde, José María Bellido, no perder el tiempo en pegos y tonterías que le importan solamente a los políticos y que a la gente le pilla muy de lejos.

-¿Cuál cree que ha sido el acierto de José María Bellido para conseguir mayoría absoluta?

-Centrar la gestión en lo que en cada momento requerían Córdoba y los cordobeses. No podemos olvidar que prácticamente dos años del mandato anterior los pasamos en pandemia. Eso marcó mucho la gestión de los cuatro años, pero nos adaptamos para asegurar, sobre todo, esa base social y que todo el mundo que lo estaba pasando mal tuviese lo mínimo para poder seguir viviendo. Creo que eso se consiguió con, por ejemplo, la plataforma Córdoba somos todos, y a partir también de desarrollar proyectos como los que todos ya conocemos, el Anillo Verde, la culminación del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, y, por supuesto, el gran proyecto motor y tractor de la logística en Córdoba que ya es la Base del Ejército de Tierra, que ha conseguido que ya grandes empresas de la industria del armamento y la tecnología se vayan a instalar en Córdoba. Eso son ejemplos de oportunidades para hacer que Córdoba siguiera avanzando y que Córdoba siga creciendo. Estos días lo hemos visto con la cumbre mundial de jefes de Estado celebrada en Córdoba, con su Majestad el Rey, y con la cumbre mundial de uno de los deportes más seguidos en el planeta como es el automovilismo. Y eso no es casualidad, eso es porque Córdoba cuenta, aparte de con su gran historia, con esa referencia de sus instalaciones y esa referencia de servicios que hacen que sea una ciudad cómoda de visitar y cómoda para vivir.

-Sus delegaciones municipales ahora son las de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda y Seguridad, ¿qué es lo más urgente que se ha planteado acometer en este inicio del nuevo mandato?

-Lo más urgente es culminar el proyecto de reparcelación de La Rinconada y generar ese derecho de superficie en favor del Ministerio de Defensa para que lo más urgente posible, ya dependería del propio Ministerio, pudiera empezarse el proceso de mover tierras a iniciar los trabajos previos a la urbanización de la futura Base Logística. Ese es el proyecto que tenemos que abordar de manera inminente en la Gerencia Municipal de Urbanismo nada más constituyamos el Consejo Rector de la misma.

-En el Pleno de investidura, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, se dirigió al alcalde para decirle que con la mayoría absoluta que había conseguido no había excusas para no cumplir todas las promesas electorales del PP, que son muchas. Su antecesor en la Gerencia, Salvador Fuentes, por ejemplo, prometió un gran puente que uniría el Sector Sur y la zona de la Ciudad Sanitaria. ¿Promesas como esa acabarán haciéndose realidad?

-Soy de los que defiende que lo que se promete en campaña electoral hay que cumplirlo, y lo vamos a hacer. A lo mejor, los cuatro años no dan para ver esas promesas concluidas, porque cualquier actuación urbanística tiene unos procesos complejos. Lo sabemos muy bien, por ejemplo, con los proyectos de los parques del Anillo Verde. Algunos se han podido culminar, como el del Flamenco o la primera fase del de Levante, pero no así, por ejemplo, otros como el de la Arruzafilla, conocido como el Parque del Canal, que también es uno de los compromisos que asumimos. Lo que sí me comprometo es a que esas promesas se van a cumplir en este mandato o vamos a iniciar el proceso para su cumplimiento. Estoy convencido de que vamos a avanzar muchísimo en estos cuatro años en ese aspecto.

-También en ese Pleno de investidura, el alcalde tendió la mano a la oposición ofreciéndole pactos, insistiendo en que esté mandato es clave para el desarrollo económico de Córdoba. Un mandato en el que usted está llamado a jugar un papel fundamental para ello al frente de Urbanismo.

-Exacto, lo asumo como una gran responsabilidad. Tenemos que articular lo que es ya una realidad, que Córdoba se convierta en un referente de la logística en España y en Europa. Para ello se están poniendo en carga más de un millón de metros cuadrados de suelo logístico, tanto en los terrenos de La Rinconada, donde va la Base del Ejército de Tierra y donde habrá más usos del suelo, como también en El Álamo. Esos dos grandes polos, el primero al este y el segundo al oeste de la ciudad, insisto, van a convertir a Córdoba en un referente de la logística no solo a nivel español sino también a nivel europeo. No obstante, necesitamos una importante ayuda para ello.

-¿A qué se refiere?

-Necesitamos que se nos eche una mano por parte de otras administraciones, que arrimen el hombro, como ha hecho la Junta con su apoyo económico a la Base Logística. Por ejemplo, estamos pendientes de un gran proyecto como es el Ramal Central Ferroviario, que uniría Portugal por todo el Sur de España hacia Zaragoza y luego con Cataluña. Esa infraestructura es vital para nosotros porque nos permitiría dar un salto de calidad a nivel de transporte ferroviario, no ya con el resto de España sino con toda Europa. Es una de las prioridades que tenemos para exigirle al futuro Gobierno de España que surja de las próximas elecciones del 23 de julio, sea del color que sea. Pensamos que este Gobierno actual ha demostrado que no ha apostado por ese proyecto y creemos que con un Gobierno del PP puede ser más fácil que lo sea.

"Necesitamos que el Gobierno central nos eche una mano para convertirnos en un referente logístico en Europa”

-En este mandato, como en el anterior, usted vuelve a la Diputación, una Casa Palacio que conoce a la perfección por todos los muchos años que en ella ha pasado ha pasado como diputado. Con ese bagaje ¿no le tentó ser presidente cuando hace años la gobernó el PP y ahora que vuelve a gobernarla?

-Es que yo no tengo una ambición personal por los cargos. Como ya le he dicho anteriormente, me considero parte de un equipo. A veces me ha tocado y, como bien ha dicho usted, llevo muchos años en esto, hacer casi de utillero y otras veces me ha tocado estar en un puesto más destacado de delantero que, si no mete goles, por lo menos da las asistencias para conseguirlos. No tengo ningún tipo de ambición en ese sentido, creo que ahora mismo las personas que parece ser que pueden asumir esa responsabilidad están más que preparadas, son más que conocedoras de la institución y también van a aprovechar un elemento de sinergia más a favor de Córdoba.

-¿Qué va a aportar el PP desde el llamado ayuntamiento de los ayuntamientos en este nuevo mandato?

-Pues una forma de trabajar y de gestionar como la que ha llevado a cabo José María Bellido en Córdoba capital. Una forma de trabajar centrada en los problemas de los ciudadanos y, en este caso, centrada en servir a los ayuntamientos. El PSOE en este tiempo ha estado más preocupado de mantener ciertos equilibrios internos de poder a nivel de partido y la Diputación ha sido casi un instrumento para ello, que de verdaderamente prestar servicios donde más se necesitaban. Ejemplos de ello tenemos muchos, el más sangrante, si me lo permite, son las obras del trasvase desde el pantano de La Colada hasta el de Sierra Boyera, que por llegar tarde y llegar mal la Diputación han provocado unos niveles de contaminación del agua que supone que ahora mismo los ciudadanos no tienen acceso a agua potable. Eso ha sido provocado por estar pendientes más de problemas internos que de dar solución a los problemas reales de la provincia. Eso desde luego, con el PP no va a pasar y lo vemos a ver en cuanto tomemos posesión de ese gobierno provincial.

-Volvamos la vista atrás hasta el mandato pasado. La pandemia dejó casi en la UVI a Aucorsa, empresa que, con usted como presidente, de alguna manera, con ayudas, se ha reflotado, ¿temen que se pierdan viajeros cuando se deje de subvencionar, de aplicar la rebaja a las tarifas?

-Tengo la sensación de que no, primero, porque tampoco sabemos si la rebaja va a continuar o no y, segundo, porque con rebaja o sin rebaja sigue siendo, y lo digo convencido porque además he tenido la suerte de experimentarlo muy de cerca, el medio de transporte más cómodo, más rápido y más eficaz de nuestra ciudad, además del más sostenible. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y en ello se está avanzando mucho por ejemplo con la adquisición de vehículos de gas natural comprimido, que son prácticamente emisión cero de contaminantes. A la gente, por miedo sobre todo, le ha costado casi tres años desde 2020 volver a subirse al autobús, pero se ha acostumbrado de nuevo a esta alternativa de transporte más sostenible, cómodo y barato. Desde el Ayuntamiento entiendo que también tendremos que ayudar a que esa comodidad en el precio se mantenga, pero desde luego ahí estamos muy condicionados por el apoyo financiero que tengamos del Gobierno de España. Nosotros vamos a intentar que se mantenga para poder seguir avanzando en la recuperación total del número de usuarios de Aucorsa.

-Nos quedamos en el anterior mandato, en el que ha habido lunares como el caso Infraestructuras, ¿qué no le hubiera gustado vivir en ese mandato?

-Me hubiera gustado que no hubiera habido una pandemia. Hoy creo que estaríamos todos mucho mejor, que parece que se nos olvida. La mente humana tiene una fragilidad y nos hemos olvidado de lo que hemos sufrido y de lo que ha repercutido en todas nuestras vidas el paso por la pandemia. Un mandato sin pandemia no sé si electoralmente nos hubiera ido mejor o peor, eso nunca se sabrá, pero desde luego hubiera sido mucho mejor para todos los cordobeses. Bueno, nos tocó gobernar en ese contexto y lo afrontamos de la mejor manera posible.

"El PP va a gobernar la Diputación al estilo de cómo lo ha hecho José María Bellido en Córdoba capital”

-Insisto, ¿qué no le hubiera gustado vivir en el tema político en el pasado mandato?

-En el tema político, más que lo que no me hubiera gustado, lo que me hubiera gustado es que ese concejal que nos faltaba al equipo de gobierno, teníamos 14 -9 del PP y 5 de Cs- lo hubiésemos tenido. Creo que eso hubiese sido también, y lo vamos a ver en estos cuatro años, un acelerador de proyectos. Es verdad que hemos sido capaces de llegar a acuerdos tanto con la derecha como con la izquierda, tanto con Vox como con el PSOE, pero sería absurdo negar que en estos cuatro años nos han enlentecido mucho los proyectos, hemos tenido incluso que abandonar alguna idea que creo que era buena para Córdoba, porque no contaba con el respaldo de la oposición y que a nivel político tener 15 concejales hubiese sido mucho más bueno para la ciudad, porque los proyectos hubiesen salido mucho más rápido, insisto, y lo vamos a ver en estos cuatro años.

-Usted ahora aterriza en la Gerencia Municipal de Urbanismo como presidente, organismo donde hay temas históricos a los que darle solución, como el de la aceleración de las licencias. ¿Qué planes tiene al respecto?

-La resolución de esos temas históricos de la Gerencia lo asumo como un reto. Creo que mi antecesor, Salvador Fuentes, ha hecho un magnífico trabajo en Urbanismo, también llegó al cargo en unas circunstancias muy difíciles. Una de las cosas que estoy haciendo estos días es revisar la RPT de la Gerencia y veo que hay un montón de plazas vacantes y que con esa plantilla hay que dar los mismos servicios que se daban cuando estaban cubiertas. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que ver, reorganizar a nivel de personal la propia Gerencia, reforzar los servicios que hagan falta y dar una respuesta eficaz a una asignatura que tenemos todavía pendiente, como reconocía el propio Salvador Fuentes, la acelerar las licencias para lo micro. Las licencias se conceden mucho más pronto a las grandes promotoras de urbanizaciones y para otros macroproyectos que para los proyectos más pequeñitos, para las obras menores. Es cierto que para eso el documento de declaración responsable ha supuesto un avance, pero no podemos tener un urbanismo de doble velocidad, mucha velocidad para los grandes proyectos y una velocidad más lenta para los proyectos más pequeños. El objetivo es poner lo micro a la altura de lo macro y que vaya todo a la misma velocidad. Ese es uno de los grandes objetivos de este mandato corporativo.