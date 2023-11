Miguel Ángel Tamarit: "Lo que queremos los empresarios es diálogo social, no imposición"

"Lo que queremos los empresarios es diálogo social, no imposición". Es la declaración que ha hecho el presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (Asfaco), Miguel Ángel Tamarit, este viernes 17 de noviembre durante un desayuno coloquio organizado por Grupo Joly, empresa editora de El Día.

Ante la nueva agenda económica comprometida por el Gobierno central, que ha generado el rechazo del sector, Tamarit ha recordado que "en este país, el diálogo social -entre empresas, Ejecutivo y sindicatos- ha existido", al tiempo que ha puesto de manifiesto que "el diálogo social genera una situación de marcos generales, pero luego están los sectoriales". Además, ha defendido que "al empresario no hay que aplaudirle todo los días por lo que hace, pero si reconocerle respeto; detrás del empresario hay un grupo de profesionales que permiten que crezca".

La entrevista, patrocinada por Cajasur, celebrada en el Hotel Hospes Palacio del Bailío y realizada por la directora de El Día, Raquel Montenegro, ha contado con la presencia de numerosos responsables políticos de Córdoba capital y la provincia, entre ellos el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez -encargado de presentar a Miguel Ángel Tamarit-; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de CECO, Antonio Díaz, además de una amplia representación del sector empresarial y la sociedad cordobesa. También ha acudido el director general de Negocio y Gestión del Grupo Joly, Felipe Granados.

En la misma, Tamarit ha hecho un repaso a la actualidad económica de Córdoba, ha aludido a los retos del futuro del sector empresarial y también se ha referido a la Base Logística del Ejército de Tierra, además de aludir a las claves de su puesto al frente de Asfaco.

Alcanzar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales durante los próximos cuatro años o que el salario mínimo se mantenga en el 60% del salario medio de España son dos de las promesas alcanzadas entre el PSOE y Sumar para repetir en el Palacio de la Moncloa durante los próximos cuatro años y a las que también ha hecho referencia Tamarit.

En el caso de la reducción de la jornada, ha recordado que se trata de una medida que depende de cada empresa porque cada una "tiene sus circunstancias". En este ámbito, además, ha considerado necesario la necesidad de abordar el tema de la productividad, que está muy relacionada "con la realidad de la empresas para ser más competitivas y que, además, tiene que formar parte de la negociación". "El diálogo tiene que ser permanente", ha insistido.

En esta misma línea, ha aseverado que "la empresa tiene números que hacen que sea viable o insostenible" y ha reiterado que "existe consenso del mundo empresarial en entender que cuando se puede, se puede y cuando no, no se puede". Como ejemplo, ha expuesto que el sector privado no ha podido aumentar el IPC por la contracción de la demanda de hasta el 6% en algunos casos.

Por eso, Tamarit ha reiterado la necesidad de abordar esta cuestión dentro del marco del diálogo social y "teniendo en cuenta las particularidades del sector".

La línea a seguir

En la charla también ha habido hueco para abordar el nuevo Gobierno central y el rechazo que ya han generado sus primeras medidas -incluso antes de la toma de posesión de Pedro Sánchez- en el sector empresarial.

No en vano, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha asegurado que "el nuevo Gobierno que van a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos". Esta fue una de las advertencias recogidas en el comité ejecutivo de la CEOE del pasado lunes 13 de noviembre y que han tenido eco en Córdoba.

En este caso, el presidente de Asfaco ha asegurado que "más allá de las cuestiones políticas, desde la CEOE y la Confederación de Empresarios de Andalucía tenemos que tratar de buscar y tener lo que siempre se ha tenido: una situación de igualdad, de libertad de la empresa, no de desequilibrios y movernos en el territorio con las mismas reglas de juego; es la línea que hay que seguir".

Tamarit ha advertido también de que si la inestabilidad política "perdura en el tiempo, esto va a provocar una situación que genera incertidumbre y desequilibrios".

Por ello, ha considerado que "no podemos perder la confianza en las instituciones", al tiempo que ha insistido en que "nuestras empresas no pueden estar en una situación de contextos políticos de inestabilidad; hay que hacer un compromiso para que las empresas puedan seguir desarrollándose y no reducir las inversiones".