Miguel Ángel Caracuel, del Reina Sofía, reconocido como uno de los mejores médicos de España

El doctor Miguel Ángel Caracuel, especialista en Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía, ha sido reconocido como uno de los mejores médicos de España por Top Doctors, una auditora que identifica, audita y selecciona a los mejores especialistas del país.

Caracuel es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) y uno de los más prestigiosos especialistas en Reumatología, especialidad obtenida vía MIR por el Hospital Universitario Reina Sofía.

En la actualidad compatibiliza su actividad asistencial pública en el Reina Sofía con su actividad privada en su Clínica Ruematología y algunas técnicas y tratamientos en los hospitales de Cruz Roja y de la Arruzafa. Es miembro del Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y experto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Es miembro de prestigiosas sociedades científicas como las sociedades española y andaluza de Reumatología (SER y SAR), el American College of Rheumatology, The European League Against Rheumatism (Eular) y la Sociedad Española de Investigaciones óseas y Metabolismo Mineral (Seiomm).

Entre otros méritos destaca como presidente y fundador de la Asociación de Reumatólogos de Ejercicio Libre de Andalucía, su puesto como director técnico de la Asociación Cordobesa de pacientes con Artritis Reumatoide y como secretario de la Sociedad Andaluza de Reumatología.

Según ha informado Top Doctors, los galardonados son valorados por su formación y habilidades clínicas, así como a raíz de la reflexión de los propios doctores sobre a qué médico acudiría o recomendaría a sus amistades o familiares. Además, se tienen en cuenta las opiniones de los pacientes tras el contacto o visita a los especialistas donde valoran aspectos como el tiempo, la atención o el cuidado recibido.

En esta edición, se han recogido un total de 4.500 recomendaciones de profesionales, de los que se han seleccionado los 50 más valorados.

En esa lista se incluyen nueve médicos andaluces, entre ellos Caracuel, lo que convierte a la comunidad autónoma con más especialistas en el listado. Concretamente, hay tres de Sevilla, tres de Málaga, uno de Granada, uno de Córdoba y uno de Almería.