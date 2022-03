Miércoles de pelota

Vaya miércoles tuvimos la pasada semana, que no lo recuerdo tan futbolero en nuestra Córdoba bendita, y en doble sesión, para que quien pudiera o quisiera fuera al estadio o al pabellón, y tela de buenos los dos partidos, pero tela. Que a esta altura del campeonato ya todo es canela, porque los equipos se están jugando lo gordo.

Con la que estaba cayendo, que vaya día de perros hacía, y cómo estaba El Arcángel, incluidos el Cayetano y yo. Que nos dejaron el abono dos amigos nuestros del barrio, porque siendo un miércoles a media mañana hay mucha gente que no puede faltar al trabajo, como es normal. Así que nos plantamos, con la chiquillería, que yo no sé cuántos nenes y nenas había en el estadio, y sin parar de animar, desde el primer minuto.

La verdad es que estas cosas hay que aplaudirlas, porque muchos de esos chavales recordarán toda la vida esa mañana, a pesar de los charcos y la lluvia, y seguro que algunos acaban siendo aficionados de por vida, que esas cosas empiezan así. Son cosas que no se olvidan nunca, y eso es muy bonito.

Y es que encima los chavales pudieron ver a su equipo ganar, y seguir líderes de la competición, y eso que costó, que hasta que llegaron los goles de Casas y De las Cuevas pasó un rato. Pero la verdad es que el partido fue entretenido desde el principio, que no llegaron antes los goles por pura mala suerte, eso es verdad. Pero cuando se abrió la lata, como se suele decir, ya respiramos tranquilos.

Cuando el Córdoba, los que mandan me refiero ahora, hace las cosas bien, hay que reconocerlo, lo mismo que hay que decirlas cuando se equivocan. Y el miércoles lo hicieron bien en todos los sentidos, y por eso les aplaudo como se merecen. La pena fue que no pudiéramos ir a aplaudir a Vista Alegre por la noche, que menudo partidazo hubo. Otra vez empate, pero vaya espectáculo dio el Córdoba Futsal y vaya manera de pelear, que según me han contado mis amigos aquello fue de lo que te deja el corazón alocado, de tanta emoción.

En fin, que tuvimos un miércoles de agua y pelota muy diferente en Córdoba, que no todos iban a ser iguales. Y ahora que los camiones vuelvan a las carreteras, que ya se va notando en las estanterías de las tiendas, y eso no es bueno. Como tampoco es bueno que algunos se aprovechen de la situación para hacer su agosto, que de todo hay en este mundo, por desgracia. Por suerte son más los que hacen lo correcto, sobre todo aquí en nuestra Córdoba bendita, y eso se nota, y más de lo que imaginamos.