Mercacordóba garantiza el abastecimiento alimentario para las dos próximas semanas por la huelga de transportes

Según el tipo de productos, el abastecimiento alimentario en Mercacórdoba está garantizado, al menos, para las próximas dos semanas. Es lo que ha puesto de manifiesto el presidente de la entidad, Antonio Álvarez, en el tercer día de la huelga de transportes, que ya está dejando a algunas tiendas de la capital cordobesa sin productos esenciales.

Tras las dos primeras jornadas del paro, la situación en Mercacórdoba, ha continuado, "es mejor que la de ayer, no ha habido ningún tipo de incidentes y los vehículos han entrado sin problema".

Así, Álvarez ha destacado que el volumen de entrada de minoristas ha sido del 60%, mientras que ayer martes fue del 30%. Este incremento de camiones ha mejorado las expectativas y "hoy ha entrado un 35% de productos más", ha anotado.

También ha subrayado las ventas de frutas, verduras y hortalizas "se han hecho con normalidad y con un abastecimiento más que suficiente, sobre todo porque se había hecho un acopio anterior importante". Un acopio que si hizo durante el pasado fin de semana.

No obstante, ha vuelto a reconocer que la situación del pescado es fresco no ha mejorado, ya que "el déficit es importante porque ha entrado muy poco".

"El problema está en el origen: los camiones no pueden salir, no se atreven y ese abastecimiento no se podía hacer acopio el fin de semana", ha anotado y ha insistido en que "tenemos un déficit importante". Esta situación ha provocado de nuevo que algunos puestos de los mercados municipales de Córdoba dedicados a la venta de pescado fresco no hayan podido abrir como ocurrió ayer.

Álvarez, además, ha reconocido la existencia de otro tipo de establecimientos de alimentación con canales de distribución que "tienen problemas graves fundamentales en el origen" y ha puesto de manifiesto que "en algunas cadenas centralizadas están los piquetes ejerciendo actos importantes".

Al hilo, ha hecho referencia a "actos de sabotaje en algunos polígonos y en los que la Policía intervino". No obstante, ha indicado que "el sistema de control y de seguridad que hemos aplicado en el entorno de Mercacórdoba no es el mismo".

Por ello, ha señalado de nuevo que en Mercacórdoba hay productos, según el tipo -ya sean verduras, hortalizas, fruta...- para las próximas dos semanas, si bien, ha anotado que "hay productos que te pueden aguantar cinco días en cámara".

El paro, que está convocado a nivel estatal, no está respaldado por las grandes empresas ni los sindicatos.

Entre las reivindicaciones de los transportistas autónomos destacan también las mejoras en el proceso de contratación de las empresas del transporte y cambios en las funciones de descarga o seguridad en las áreas de descanso.