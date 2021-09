Menores tutelados por la Junta se beneficiarán de actividades deportivas, de ocio y culturales del Ayuntamiento de Córdoba

Menores tutelados por la Junta se beneficiarán de forma gratuita de actividades deportivas, de ocio y culturales organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba merced al convenio que han firmado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Administración autonómica, Rocío Ruiz, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido. El convenio establece la coordinación entre la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Consejería de Igualdad para ello.

Este convenio afecta a menores que están tanto en residencias como a aquellos otros que están con familias de acogida. También podrán beneficiarse los mayores extutelados que se encuentren en los recursos de alta intensidad de la Junta, con el objetivo de permitir a todos ellos el acceso gratuito y disfrute de las instalaciones municipales deportivas, culturales y de ocio en función de las edades y necesidades.

En la provincia de Córdoba hay un total de 428 chicos tutelados por la Junta de Andalucía que podrán beneficiarse de este convenio. De ellos, un total de 160 están acogidos en centros de residenciales, mientras que el resto se encuentran en familias de acogida.

En la actualidad, Córdoba cuenta con 183 plazas en recursos residenciales para menores tutelados repartidas en once centros en los que, además de la atención básica, se desarrollan programas específicos para niños con necesidades educativas especiales, con problemas graves de conducta o donde se atiende a menores en conflicto social. A esta red se suman otras 24 de un centro de inserción sociolaboral para menores extranjeros no acompañados.

Asimismo, se gestionan 67 plazas en recursos de alta intensidad -que incluyen formación y solución habitacional- para chicos extutelados que ya han cumplido la mayoría de edad. Entre estos recursos para extutelados, destacan programas como el dirigido a chicas víctimas de trata o violencia de género, que cuenta con seis plazas en la provincia.

La inversión que realiza la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para atender a los jóvenes supera los 6,6 millones de euros.

"A partir de este convenio ponemos en marcha mecanismos que ofrecen oportunidades en materia deportiva, cultural y de ocio para aquellas personas que peor lo están pasando, y muchos de ellos son los menores que tienen a su cargo la Junta de Andalucía; para todos ellos ofrecemos esas oportunidades dentro de la propia programación del Ayuntamiento de Córdoba", ha matizado el alcalde. "Si queremos una Córdoba más integradora, más inclusiva, los que tenemos las responsabilidades públicas tenemos la obligación de impulsar medidas como ésta, que favorezcan la participación de todos", ha añadido.

Ruiz ha recordado que los niños que tutela la Junta por circunstancias no pueden estar con sus familias y que son muchas veces víctimas de violencia, de abandono..."a esos niños, niñas y adolescentes la Junta los acoge y les da todos los recursos posibles para que puedan desarrollarse plenamente, que es su derecho, y puedan integrarse plenamente en nuestra sociedad ". Ruiz ha indicado que, además, no es una cuestión solo de recursos económicos con una financiación adecuada, "también es cuestión de una Ley Infancia que llevaba 23 años sin actualizar y que recogiera la necesidad actual de estos niños, una Ley de Infancia que fue aprobada el pasado mes de julio con el consenso de todo el Pleno parlamentario, que no es algo habitual, porque las grandes leyes tienen que ser consensuadas para que duren mucho tiempo".

La consejera ha incidido en que la ley va a responder a la necesidad de protección social ante la pobreza, la violencia y el abandono de los niños y niñas andaluces, "pero también es una ley que va a dar voz y voto, participación, una ley con prioridad presupuestaria, con 2.500 millones de presupuesto transversal, que recoge todo la realidad del siglo XXI, como por ejemplo los nuevos peligros de la digitalización, de las redes, del acoso y de las nuevas adicciones".

Ruiz ha insistido en que "como ocurre en este caso" todas las administraciones tienen que estar unidas "para luchar por nuestros niños y niñas" y que en ese contexto se enmarca el convenio suscrito con el Ayuntamiento, que también se ha firmado con otros consistorios andaluces como el de Almería y otros de la provincia de Huelva. "Y vamos a seguir avanzando en toda Andalucía para que tengan estos niños y niñas oportunidades, aquellos que tuvieron carencias afectivas, familiares, sociales, en definitiva, desventajas y riesgo de exclusión social". La consejera ha matizado que estas oportunidades a las que optan con el convenio forman parte de la formación integral de los menores, "tienen que socializarse, tienen que tener acceso a la cultura, a toda esa vida plena que se le ha visto arrebatada", ha defendido.

La consejera ha destacado que en Córdoba hay una gran cantidad de familias de acogida y ha insistido en que uno de los objetivos de la Ley de Infancia es “favorecer el acogimiento familiar. “Nuestro reto es un menor, una familia al objeto de que no haya ningún niño en un centro de menores, y puedan disfrutar de un estén en un ambiente familiar el mayor tiempo posible", ha defendido.