La Ley de Memoria Histórica y los indultos en Cataluña enfrentan al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

La ley de Memoria Histórica y los anunciados indultos del Gobierno central a los presos del procés han enfrentado al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. La normativa memorialista ha llegado a la sesión en forma de tres mociones distintas en las que no se han puesto de acuerdo los grupos.

La propuesta inicial de Podemos e IU "en recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista y en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática" ha sido rechazada con la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox, el PP y Cs. Una enmienda a la totalidad presentada por el PSOE tampoco ha prosperado, así como otra enmienda del PP -que ha sido rechazada con los votos la bancada de la izquierda y de Vox.

En el texto inicial se instaba al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en base a un texto consensuado entre la Asamblea Memorialista Andaluza y la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática. Con la moción se pretendía instar, entre otras cosas, al Gobierno andaluz al cumplimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y también reclamar al Ejecutivo andaluz "que se impulse con financiación suficiente la difusión, divulgación e investigación científica sobre la Memoria Histórica y Democrática". Así como a que "promueva la institucionalidad del 14 de junio, día en el que se recuerda a las víctimas del franquismo, para que esa fecha sea conmemorada por todos los estamentos y organismos públicos de nuestra comunidad, desde el Parlamento de Andalucía hasta las sentros de enseñanza y por supuesto, por el Gobierno de Andalucía".

También instaba a la Consejería de Educación a que lleve a la práctica "la plena incorporación al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática, como patrimonio de nuestro pueblo, basados en una visión veraz y actualizada de lo que supuso el periodo histórico establecido" en dicha norma.

Al defender la propuesta de IU y Podemos, la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, ha puesto el ejemplo del "sufrimiento" que ha vivido su familia, que aún no conoce donde están los restos de su abuelo Ricardo. Pedrajas ha subrayado que "por fin se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2017, pero ni se hacen pruebas de ADN ni se dota económicamente, y además tenemos que seguir viviendo con símbolos franquistas. Necesitamos acabar con las dos españas, curar las heridas y seguir adelante y tener la garantía de la no repetición", ha mantenido.

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, ha insistido en que "si fuésemos personas normales esta moción no tendría ningún problema en aprobarse. De hecho, entiendo que las personas de la derecha o la ultraderecha no se han leído la ley. La ley no habla de revanchas sino del conocimiento de la verdad y de la reparación de las víctimas. La ley es una ley justa y que puede representarnos a todos y no es una ley que reabre las heridas, las heridas no están cerradas".

En su intervención, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio ha destacado que la norma está para cumplirla y que fue lo que hizo anterior gobierno municipal que ella presidió, "trabajar por la reparación de las víctimas, colocando a Córdoba en la vanguardia de un país en el cumplimiento de la Ley". Ambrosio ha insistido en que "el mejor camino, el que iniciamos en el anterior mandato, debe recorrerse porque las leyes están para cumplirlas, por eso hemos presentado nuestra enmienda a la totalidad".

En el polo opuesto, el viceportavoz de Vox, Rafael Saco, ha defendido que su grupo está en contra de una moción o de enmiendas "que piden el desarrollo de una moción que pretende reabrir el enfrentamiento entre españoles". Y el edil de Cs Antonio Álvarez ha insistido en que "hemos intentado llegar a un acuerdo para abstenernos pero no ha sido posible". Álvarez ha incidido en que "Ciudadanos pretende hacer efectivo el derecho a la verdad, dar a conocer lo que ocurrió para que no vuelva a suceder, alejándonos de bandos y reconociendo el sufrimiento general de muchos".

Finalmente, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha defendido que "tenemos un deber que cumplir, que es esa Ley que todos nos dimos en su momento, porque es bueno que conozcamos nuestra historia para no repetirla, no entrando en dinámicas de enfrentamiento". Fuentes ha añadido, refiriéndose a la enmienda del PP, que "tenemos que insistir a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que esta es una tarea inacabada, pero sin enfrentamientos".

La otra moción del Pleno en la que ha habido debate y enfrentamiento entre la izquierda y la derecha ha sido la presentada por el PP "para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición". El encargado de defender la moción ha sido el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, quien ha insistido en que su partido ya ha recogido más de 2.000 firmas de cordobeses "que están indignados con los indultos; entendemos que es una reclamación que los propios cordobeses nos están haciendo". Además, ha defendido que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo le importan con la iniciativa los números de escaños del PSOE y cómo mantenerse en el poder.

Vox, por boca de su portavoz, Paula Badanelli, ha argumentado que los indultos que se pretenden "son un peaje, un chantaje, una extorsión, porque nadie duda de por qué se está haciendo esto y es para mantener a Pedro Sánchez en el poder". Mientras que la portavoz de Cs, Isabel Albás, ha destacado que los indultos son "un insulto hacia todos los españoles", además de defender que con el procés la imagen de Cataluña ha salido muy perjudicada, "han huido muchas empresas de Cataluña y se ha enfrentado a familias".

En el lado opuesto, la portavoz de Podemos ha destacado que el indulto es una estrategia que se utiliza para alcanzar el bien común, además de puntualizar que desde su grupo siempre han entendido "que esas personas a las que se pretende indultar eran presos políticos y ya han cumplido sus condenas". Y el portavoz de IU ha apuntado que "la derecha nos viene ahora a hablar de indultos cuando Aznar fue el que más indultó". García ha destacado que no hubiera habido 1 de octubre de 2017 [día del referéndum ilegal en Cataluña por la independencia] si antes no hubiera habido 28 de abril de 1996, cuando se firmó un pacto, el del Majestic, que dio todos los poderes al corrupto de Pujol en el que había cositas como sacar la Guardia Civil de Cataluña".

Mientras que el edil del PSOE Víctor Montoro ha recordado que el Gobierno de Rajoy otorgó casi 500 indultos en solo 11 meses de gobierno y el PSOE no montó ninguna campaña por ello. Además de señalar que el PP liderado por Rajoy "fue una fábrica de independentistas. A este Gobierno del PSOE y Podemos le va a tocar lo que ustedes no fueron capaces de conseguir en ocho años, acabar con el conflicto catalán. Los socialistas acabamos con ETA y los socialistas acabaremos con el conflicto catalán", ha insistido..