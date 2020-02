Hay mucha gente que no lo conoce, pero es uno de los platos más cordobeses que tenemos, de los que más, y más bueno no puede estar, lo que yo les diga, pero a muy poca gente le sale bien. Les hablo de la mazamorra, que siempre estamos con el salmorejo, que también es una maravilla, eso no hay quien lo niegue, y nos olvidamos de este plato, que es de los más antiguos que tenemos, lo que yo les diga.

Mucha gente, cuando lo ve por primera vez, en lo primero que piensa es en un salmorejo sin tomate, y sí, tienen su parte de razón, pero hay que ponerle las almendras, que lleva unas poquitas, para darle ese toque. Y a mí me gusta con rodajas de tomate arriba, y no solo de decoración, que cuando se mezclan en la boca es lo que más me gusta de este plato, que más bueno no puede estar, pero tela marinera.

En mi casa se ha hecho mucho, de siempre, y a veces hasta sin almendras, que con el precio que tienen, pues eso, en mi casa nunca nos ha faltado de nada, pera a veces no nos ha sobrado, y por comer la mazamorra sin almendras no nos ha pasado nada, que ni mi hermana ni yo tenemos ningún trauma ni nada parecido.

Yo me volvía loco cada vez que mi madre la preparaba, pero loco, eso sí, luego me pegaba unas siestas que no se las saltaba un galgo. Lo que yo no sé yo todavía es como le podía dar esa textura, sin batidora ni nada, que antes los robots eran humanos, mucha mano y mucha muñeca, que eso era así.

Ahora, que somos muy modernos y cada vez nos conformamos con menos, te presentan la mazamorra con un montón de cosas, que si huevos de codorniz, que si con mojama, que si con anchoas y con no sé cuántas historias más, pero tela, que a este paso acabará pasando como con los gintónics, que ya mismo los pondrán con fideos y hasta con pringá, a este paso, y no nos extrañemos de eso. Y yo no digo que las cosas tengan que ser como siempre han sido, lo que digo es que las cosas pueden evolucionar, pero con sentido común, aunque suela ser el menos común de los sentidos, como tantas veces se repite.

En fin, que el otro día mi hermana hizo una mazamorra de escándalo y yo me acordé de mi madre. Y también me acordé de ella cuando se murió Kirk Douglas, que todavía me acuerdo del pedazo de bocata que me preparó para ver Espartaco en el cine Olimpia. Qué bonita es a veces la memoria.