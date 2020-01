Marín afirma que el Pin Parental no figura en presupuestos

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado respecto al denominado Pin Parental que "en los presupuestos del 19 y del 20 de Andalucía en ningún momento se recoge esta situación", y ha dejado claro que en la comunidad autónoma "no se va a dar ni un solo paso atrás en ningún derecho".

Tras presentar en Córdoba junto al consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, y al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos, Marín ha insistido en que no se recoge en los presupuestos andaluces un acuerdo sobre el Pin Parental, "ni por supuesto está en la voluntad de este gobierno" de PP y Cs en Andalucía el "derogar ni dar un solo paso atrás en derechos adquiridos a lo largo de la democracia".

A cuenta de ello, Marín ha dicho que el PSOE "es un verdadero maestro en desviar la atención sobre las necesidades de la Educación pública" en Andalucía y en España, "porque, después de 37 años de gobierno socialista en Andalucía", dicha comunidad "está a la cabeza del abandono y del fracaso escolar en este país", siendo "una de las comunidades autónomas con peores datos educativos a nivel europeo", lo que, a su juicio, demuestra que "el sistema obsoleto y caduco del PSOE ha fracasado".

Eso es de lo que hay que hablar, según ha argumentado Marín, sobre si el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el PSOE andaluz "están dispuestos a hablar de un Pacto Nacional por la Educación, que garantice la igualdad entre todols los ciudadanos", y que se trate la cuestión de la "financiación, que es de lo que no quiere hablar el PSOE", para saber si los andaluces van a "tener las mismas oportunidades y la misma financiación" para la Educación pública que en otras comunidades.

Por su parte, el vicesecretario del PP en Andalucía, Toni Martín, ha apuntado en este sentido que el gobierno de PSOE y UP quiere controlar la educación como "un régimen totalitario" con el objetivo de crear "generaciones de adeptos" que acepten "lo que el gobierno les mete en la cabeza". No obstante, no ha mencionado directamente la opción del Pin Parental en Andalucía, aunque ha dejado clara la postura de los populares.

De la misma forma, el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho hincapié en que Pedro Sánchez quiere formar "un gobierno que quiere quitarle a los padres el derecho de decidir sobre la educación de sus hijos".