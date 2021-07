“El Distrito Sur se ha sentido utilizado por todos los equipos de gobierno municipales”

Mariló Damián (Córdoba, 1964) lleva más de 30 años en el activismo social del Distrito Sur. En todo este tiempo ha visto como “pasan los años y los gobiernos municipales y la problemática y necesidades de esta zona siguen siendo las mismas”. Lleva año y medio como presidenta del consejo de distrito y tiene claro que el barrio necesita urgentemente tres equipamientos claves para su desarrollo:“el polideportivo con piscina prometido en los terrenos del antiguo Pabellón de la Juventud, la reforma del Estadio de San Eulogio y la apertura de la Normal de Magisterio, edificio donde irá una biblioteca muy necesaria para el distrito”. Ahora, con ella a la cabeza, el distrito se ha echado a la calle contra el anuncio municipal de que se va a construir un parking provisional en esos terrenos del antiguo pabellón.

–¿Qué sintió cuando se enteró por la prensa de la intención municipal de construir en esos terrenos un parking provisional a la espera del polideportivo?

–Frustración y rabia. Nos sentó mal porque el consejo de distrito es un órgano municipal con un reglamento interno de participación ciudadana que está puesto por el Ayuntamiento, el cual se debe cumplir. Las grandes gestiones y los grandes proyectos tienen que pasar por el consejo de distrito porque somos nosotros los que vivimos aquí y los que tenemos conocimiento de lo que el distrito necesita o no. ¿Qué pasa? Que este gobierno municipal lo hace todo a través de la prensa. Sentí frustración y rabia de ver que no tienen empatía, que no creen en la participación.

–Pero el gobierno local ha insistido en que habrá polideportivo con piscina.

–Bueno, los hechos tienen que ser constatados y con una hoja de ruta y con un compromiso. Y no decir, como ha dicho [el concejal de Urbanismo] Salvador Fuentes que se va a hacer el polideportivo en tres o cuatro años cuando aún no se ha reunido con el consejo de distrito, ni nos ha dado datos ni una hoja de ruta para ello. Estamos hartos de promesas, ya llevamos muchos años de promesas. Todo empezó con [José Antonio] Nieto en la Alcaldía, cuando puso el cartel diciendo que se iba a hacer una piscina cubierta y aún era propiedad de Huertos Familiares, era imposible porque el edificio no era municipal. Empezando por ahí no es que no nos lo creamos, es que estamos hartos de promesas. Las promesas no se convierten en realidad y pasan los años y siguen siendo promesas. Sienta mal que se haga un parking o un parque o que pongan unas porterías porque a alguien se le pone entre ceja y ceja que tiene que haber algo ahí obligatoriamente. Creemos que ese tiempo en el que se hace lo que yo digo y lo que yo mando ya lo hemos pasado y la participación y preguntarle a los vecinos es fundamental. Claro que no queremos nada, porque todo lo provisional se hace eterno y el ejemplo está la Normal de Magisterio, que seguimos sin que se abra.

–¿Creen en el consejo de distrito que si se hace un parking no habrá polideportivo?

–No es que no vaya a haber polideportivo, que lo tendrá que haber, pero ¿cuándo? Qué pena que se gasten 50.000 euros, que para ellos a lo mejor es un pequeño montante, en ese parking. Como comprenderá, ese dinero, para un distrito que tanto lo necesita se puede invertir en algo que se quede estable y duradero en el tiempo y que no sea luego para tirarlo. Nosotros, esos 50.000 euros queremos que se inviertan en un parque de calistenia para la juventud igual que el del parque Cruz Conde. Lo hemos solicitado en un solar que hay detrás del instituto Averroes porque creemos que es una zona que integra el Guadalquivir con el Sector Sur.

–En su último Pleno, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos sus grupos una moción para impulsar todas las necesidades del Distrito Sur, ¿cree que se cumplirá?

–Lo importante es que se aprobó por todos los partidos políticos y entendemos desde el consejo de distrito que se aprobó para cumplirse. Nos alegra que se consensúe por parte de todos los grupos políticos, claro que sí, porque creemos que de esta manera se supone que entienden y reconocen de una vez que el Distrito Sur necesita una transformación social y necesita una serie de equipamientos para que salga de esa estadística que, según el INE, seguimos siendo el quinto barrio más pobre de España. Ya lo dije cuando intervine en ese Pleno, si se va a cumplir igual que la moción que se aprobó el 21 de enero respecto a la salas de juegos y de apuestas que aún no se ha puesto en práctica pues entenderá que estamos un poco reticentes, pero para eso estamos ahora, para reivindicar y para estar pendientes de que se cumpla.

–Esa moción incluía muchísimas necesidades, ¿con qué porcentaje de la moción se sentirían satisfechos de que se cumpliera?

–Lo principal es que se invierta en el polideportivo, en el Campo de San Eulogio y en la Normal de Magisterio y que trabajen en un plan integral de vivienda y empleo en el distrito, además del tema de las casas de apuestas que están proliferando en la zona. Lo demás de lo recogido en la moción son problemas de ciudad; es decir, la poda, la recogida de basura, la insalubridad, el tema de los pasos de peatones…

–Ustedes han comenzado una batalla contra las casas de apuestas que, como dice, están proliferando en el distrito.

–Es que esa gran proliferación que hay en el Distrito Sur, lo que hace que nuestros barrios se empobrezcan más. La gente juega porque piensa que va a ganar y lo que hacen es perder el dinero. Queremos sacar las salas de apuestas de nuestro distrito porque le perjudican.

–¿Qué piensa cada vez que pasa por la Normal de Magisterio?

–Siento rabia porque fue un edificio muy emblemático para el distrito y cuando se cerró como Escuela de Magisterio muchos colectivos tuvieron ahí su sede. Se dijo que con el programa Urban Sur se iba a arreglar y que el barrio podría disponer de ella rápidamente, y de aquello han pasado ya 16 años. Ahora va a hacer dos años que se recepcionó la obra, que no se tenía que haber recepcionado, porque los técnicos que tenían que firmar decían que esa obra no estaba en condiciones. Recuerdo que se contrató a una empresa mediadora para que viera si era verdad que la obra no estaba finalizada para recepcionarla y ahora se ven los problemas.

–¿Qué problemas?

–Entre otros, se ha caído el techo de la última planta. Además, a finales de junio cerraron la biblioteca del centro cívico para el traslado a la Normal, que además se nos prometió que se va abrir ahora en julio en horario de mañana y resulta que ahora no se puede abrir, pero no sabemos ni si en septiembre. Habría que reforzarlo todo, todos los techos que están laminados con madera, porque si se han caído con el traslado de la biblioteca imagínese cuando comience el trasiego de gente. Otra cosa es que han reventado las tuberías del aire acondicionado porque la potencia que han puesto no es suficiente para ese edificio tan grande. E insisto, la biblioteca, aunque digan que lleva un año cerrada, ha sido a raíz de la mudanza, con el movimiento nada más de colocar libros, de estanterías, las lamas se han caído todas. Hay preocupación porque solamente vemos que ahora mismo las dos plantas que están trabajando en el CPD [Centro de Procesamiento de Datos] son las que funcionan. Además, el proyecto de capatización digital que proponen, que, volvemos a insistir, no ha pasado por el consejo de distrito, nos parece un proyecto genial, pero no tiene visualización en el distrito ni se está difundiendo porque, como todo, el equipo de gobierno lo anuncia por la prensa y no todo el mundo lee la prensa. Creo que nosotros somos los intermediarios con nuestros barrios, somos los que podemos darle voz a ese proyecto para que funcione.

–Ustedes insisten mucho en la necesidad de la biblioteca.

–Este distrito necesita una biblioteca, es un distrito muy grande, y aquí la gente se tiene que ir, a estudiar a otras biblioteca, las más cerca que tienen son la de la Facultad de Derecho o la de Medicina. Sería una forma también de que aquí vinieran a estudiar de otros lados y la biblioteca de la Normal tiene cabida para abrirse a la ciudad. Si esa biblioteca se abriera y viniera gente de fuera a estudiar la visión que se le daría al distrito sería otra, ya no habría que invertir en tantos planes de ayudas. Recuerdo al principio cuando nos vendieron la moto de que cuando viniera el CPD a la Normal se iba a revitalizar el distrito porque vendrían funcionarios que iban a comprar en el mismo y ni han entrado a la plaza de abastos, que la tienen al lado, ni bajan a desayunar en el distrito, bueno, bajarán algunos, pero no se ve que la economía crezca, porque como tienen todavía ese estigma o esa parte negativa de lo que es el Distrito Sur, pues con el miedo no se va a ningún sitio.

–¿Qué siente cuando año tras año sale publicado en prensa esa estadística del INE de que el Distrito Sur está entre las zonas más pobres de España?

–Siento tristeza. Hace años, cuando decía que vivía en el Distrito Sur, en la otro parte del río, en la parte negativa, según la gente, te trataban como si aquí todo el mundo fuéramos, entre comillas, vikingos, o sea que vivía donde vivían los vikingos y yo era una vikinga más. Entonces, me sentía bastante mal y ahora con 58 años que tengo y veo que es verdad que el Distrito ha avanzado, sigues diciendo que vives en el Sector Sur y la gente se sigue echando las manos a la cabeza, porque además somos uno de los barrios más pobres de España.

–Habla como si desde el resto de la ciudad se estigmatizara a la gente del Distrito Sur.

–Es que se nos estigmatiza mucho. Es que a todos nos meten en el mismo saco, e insisto, aquí viven concejales y concejalas, viven médicos y funcionarios de carrera, viven autónomos, vive gente de clase obrera, gente parada, gente de economía sumergida, y claro que hay trapicheo, pero en una zona muy determinada del distrito, igual que lo hay en el Brillante, en Santa Rosa y en cualquier otra parte de la ciudad de Córdoba.

–¿Por qué cree que no funcionan los planes de desarrollo de la Administración que se llevan a cabo en el Distrito Sur?

–Porque lo programas que se llevan a cabo son de intervención asistencialista. No se trabaja en programas de empleo. El programa Eracis no va a servir para nada, va a pasar sin pena ni gloria, como pasó el Urban Sur. Además, los proyectos que se van a hacer o se están haciendo a través de Servicios Sociales, si no hay un programa que incorpore el empleo no se va a trabajar bien, lo único que incluyen son ayudas, ayudas sociales, ayudas de emergencias... pero no se trabaja con las familias. Además, luego, por ejemplo, en toda la zona del Sector Sur no se interviene igual socialmente. En la parte de arriba los Servicios Sociales trabajan más y de otra manera que en la parte baja del Sector Sur. Habría que llevar a cabo un programa de empleo, de vivienda, ayudar a las familias...

–¿Y el Ayuntamiento?

–Mire, el otro día participé en el Pleno con motivo de la moción sobre la problemática y necesidades del Distrito Sur y, antes, el debate fue un continuo yo creo en la participación, tu no crees en la participación, yo creo en los centros cívicos…era un partido de tenis, peleándose, y cuando a mí me tocó hablar, claro que me puse nerviosa porque pensé ¿cómo se pueden pelear a ver quién lo ha hecho mejor en lugar de buscar soluciones y trabajar por la ciudad? Porque somos nosotros los que los hemos votado y se deben a la ciudadanía y sin embargo es una pelea continua de quién puede más y lo ha hecho mejor. No me parece justo. Ya está bien, ya está bien, que venís a gobernar no a pelearos, pensé.

–¿Desde el consejo de distrito se han sentido alguna vez utilizados políticamente?

–Sí, el Distrito Sur se ha sentido utilizado muchas veces por los equipos de gobierno de turno. Porque cuando tú tienes una ideología política, porque yo soy de izquierdas y feminista, además de que no me gusta el lenguaje sexista, cuando un político o un partido político ha sido más afín a nosotros, pues claro que nos han utilizado. Porque nos presentaban proyectos, venían al distrito, que se iban a hacer cosas, se iban a buscar soluciones y yo digo que gobierne quien gobierne nosotros tenemos que defender al distrito. Nos echan en cara que por ser de izquierdas hemos salido a la calle solo con el PP y no, nosotros con la izquierda también hemos salido a la calle y también hemos reivindicado. Ya estando Antonio Rojas (PSOE) como concejal de Deportes también salimos a reivindicar y hemos criticado los cuatro años del PSOE e Izquierda Unida porque no estamos ni mucho menos contentos con lo que han hecho, para nada.

–¿Si le hago otra entrevista dentro de algunos años cree que hablaríamos de estas mismas necesidades sin resolver que tiene el Distrito Sur?

–Esperemos que no, por ser un poco positiva, pero no lo visualizo todavía y si no lo visualizo es que no me lo creo. Y como no me lo creo, creo que sí, que estaríamos hablando de los mismos temas. El Distrito Sur seguirá siendo el quinto barrio más pobre de España, bueno eso es porque es un barrio con una renta baja, porque hay mucha gente mayor, un barrio que parece que es pobre porque es como si aquí estuviéramos todos pidiendo y no es pobre por eso. Sí, desgraciadamente estaríamos hablando de los mismos temas, igual que hace cuatro años, igual que hace ocho, igual que hace 12 ... porque cuando llevas tantos años en el movimiento vecinal tienes mucha experiencia en estas cosas.