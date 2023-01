María Ambrojo publica 'Las cartas de tu ausencia', una novela romántica protagonizada por un matrimonio cordobés

La escritora peñarriblense Pepa Gómez ha dado el salto a la novela con Las cartas de tu ausencia (editoral Acen), una novela romántica epistolar en la que hace protagonista a un matrimonio cordobés y en la que firma con el seudómino de María Ambrojo.

Pepa Gómez tiene un blog de cuentos y de prosa poética, géneros con los que todo el mundo la relaciona, y además, en su comarca hay otra escritora con su nombre, por lo que el seudónimo es una forma de diferenciación.

Después de muchos años, la autora cordobesa ha decidido saltar a la novela por la insistencia de sus amigos y su familia, que siempre la animaban a "ampliar un poco más el horizonte de las letras". Ella estaba dispuesta y, hablando con una amiga que tiene una librería, esta le sugirió que probara con la literatura romántica. Aunque ella nunca había leído literatura de este estilo, "no porque la considere género inferior, sino porque no está dentro de los que más me gustan", cogió el guante y ha escrito una historia de amor surgida en plena pandemia.

Pepe Gómez ha dedicado un año a la escritura de este libro, una novela "bastante cotidiana" ya que "no quería hacer nada complejo porque para complejidades y problemas está el día a día de cada uno".

La autora ha visto a su alrededor cómo la pandemia "nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas" y, en el caso de algunas parejas (no solo matrimonios, sino también relaciones paterno filiales o familiares en general), "más que acercarse, las fisuras que podía haber se hicieron más grandes".

En el caso de los protagonistas, se trata de un matrimonio que "ya venía con fisuras y la lejanía de ambos hace que ella tenga más tiempo para pensar más en lo que les separa que en lo que les une". La mujer, Marina, "sentía una soledad interior que se ve agravada con la distancia de su marido", Luis, cuando este se va a trabajar a Dubái.

En un tiempo en el que predominan las nuevas tecnologías, la escritora peñarriblense recupera algo tan tradicional como son las cartas. Ella misma sigue escribiéndole a una amiga que tiene en Budapest porque cree que así le dedicas a esa persona "un tiempo de calidad y a veces ayuda a relajarnos y nos paramos más a pensar las frases". Por eso, le pareció "bonito y romántico" que la pareja formada por Marina y Luis "decidiera mantener el contacto de manera tradicional cuando se separase".

Marina es una mujer entrada en la cuarentena cuya amor principal, además de su familia, es el campo y su trabajo, que dejó hace tiempo por su familia. "Empieza a cuestionarse qué quiere en su vida cuando ve la soledad interior en la que se encuentra", explica Pepa Gómez.

Para resolver esas dudas viaja a su infancia: "el campo, donde se encuentra con su madre ya fallecida, donde reflexiona si debe retomar o no el trabajo y donde toma decidiones que son cruciales en su vida". Mientras tanto, "no sabe que su marido tiene guardada una bomba que es lo que realmente le hace dar una vuelta radical a su existencia".

Otro personaje principal de Las cartas de tu ausencia es Adolfo, el tercero en discordia, que "guarda un secreto que hace que Marina se dé cuenta de que quizás su vida hubiera sido otra solo con haber hecho las preguntas precisas o haber esperado el tiempo oportuno", apunta la autora.

Adolfo es un viejo amor con el que Marina se reencuentra cuando vuelve a Madrid a recuperar su trabajo. Es entonces cuando "se replantea lo que ocurre en su relación con su marido y a pensar qué hacer con su vida", resalta.

La novela transcurre en varios escenarios. El principal es la finca de la familia de Marina, llamada Los Tejeros (un nombre que la autora ha puesto en homenaje a su propia familia), que se ubica en Córdoba, en un punto entre Extremadura y Andalucía. Luego aparece Madrid, donde la protagonista va a recuperar su trabajo, y, por último, el Camino de Santiago.