La investigadora de la Universidad de Córdoba María Agustina Domínguez, premio de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm) reconoce anualmente los mejores artículos publicados por el personal investigador joven que la integra en el campo de la bioquímica y la biología molecular a través del Premio Profesora María Teresa Miras al Mejor Artículo de Jóvenes de la sociedad. En la edición 2023 la ganadora de este premio ha sido la investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) María Agustina Domínguez.

El galardón reconoce, en este caso, el artículo de Domínguez titulado Estructuras de un ficobilisoma en estados fotoprotegidos y captadores de luz (Structures of a phycobilisome in light-harvesting and photoprotected states), que fue publicado en la revista Nature.

Este trabajo revela el mecanismo a través del cual las cianobacterias marinas captan la luz. Domínguez, junto a un equipo internacional, consiguió dilucidar por primera vez la estructura tridimensional completa de los ficobilisomas, las antenas encargadas de que las cianobacterias puedan realizar la fotosíntesis. Con este artículo se consiguió avanzar en la caracterización de las cianobacterias marinas y terrestres, algo imprescindible para conocer cómo esas bacterias han logrado convertirse en uno de los principales pulmones del planeta (producen la mitad del oxígeno que se consume).

El premio cuenta con una dotación de 1.000 euros y la oportunidad de impartir una conferencia sobre el trabajo en el 45 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que se celebrará en septiembre en Zaragoza. En este caso, la investigadora realizará un recorrido por los hitos de este trabajo en una conferencia titulada Conocimientos estructurales sobre cómo las cianobacterias recolectan energía luminosa y evitan la autodestrucción del motor de la vida.

María Agustina Domínguez investiga en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, dentro del grupo de investigación Adaptaciones al metabolismo del nitrógeno en Prochlorococccus y Synechococcus.

Centra sus investigaciones en la regulación del metabolismo de carbono/nitrógeno y de los mecanismos de fotoprotección en cianobacterias marinas. Comenzó su etapa postdoctoral en el laboratorio de la Prof. Cheryl A. Kerfeld en el Plant Research Laboratory (PRL) en Michigan State University. En 2017 recibió la beca Global Fellowship Marie Curie, que le permitió trabajar en el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) en Berkeley (California), incrementando sus conocimientos en biología estructural.