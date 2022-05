Marcha del Primero de Mayo en Córdoba: "No vamos a permanecer de rodillas, no van a pasar"

Si la marcha del Primero de Mayo del año pasado estuvo centrada en la reivindicación de la reforma laboral, este año los sindicatos de UGT y CCOO en Córdoba han vuelto a las calles este Día del Trabajador y, esta vez, la demanda de subidas salariales y control de precios por la inflación centran las peticiones de este 2022, además de las menciones a las próximas elecciones y la posible irrupción "de la ultraderecha" en el Gobierno de la Junta de Andalucía: "No vamos a permanecer de rodillas, no van a pasar".

Miles de personas, 2.500 según las cifras de los sindicatos, se han concentrado en la glorieta de la Media Luna, desde donde caminaron por el Paseo de la Victoria, hasta llegar a los Jardines de Colón para exigir, como cada año, mejores condiciones para los trabajadores. Bajo el lema la solución: subir salarios, contener los precios y más igualdad, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha incidido en la necesidad de "aumentar los salarios y que se recorten los precios porque no llegamos a fin de mes".

Y es que la escalada de la inflación ocupa un lugar destacado dentro de las reivindicaciones, ya que de ella deriva tanto la petición de que se controlen los precios como de que se suban los salarios, dada la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. Se trata de una cuestión que no admite demoras para los sindicatos, que al presentar las movilizaciones dejaron una advertencia al empresariado: "Aumentará la conflictividad en Andalucía si no se sube el salario a los trabajadores y trabajadoras".

Borrego ha afirmado que la intención de los sindicatos también es "cambiar las políticas de la Junta de Andalucía" y ha mencionado para ello las próximas elecciones de junio, que consideran una "oportunidad para cambiar y hacer que la izquierda gobierne para tener políticas reales para la clase trabajadora, que ha sufrido y se ha dejado la vida por la pandemia".

Para la secretaria general de CCOO, "hasta ahora todo ha sido recortes y esta Junta nos ha querido quitar servicios públicos de calidad, hemos retrocedido diez años. En Córdoba lucharemos hasta que lleguemos a las condiciones y que se revierta lo que la derecha nos quiere negar", ha expresado.

Por su parte, el secretario General de UGT de Córdoba, Vicente Palomares, ha puesto el acento en hacer ver que los primeros de mayo han servido a los sindicatos para "conseguir logros y dar avances, es una imagen de fuerza de los sindicatos de clase, un día más que necesario, todos los días tendría que ser Primero de Mayo".

Palomares ha coincidido con Borrego y ha asegurado que "vienen amenazas" por las elecciones y "los trabajadores tienen que estar muy atentos para no volver a políticas añejas, si queremos avanzar tenemos que evitar a la gente que no cree en los trabajadores, que no cree en los sindicatos ni en la comunidad autónoma".

Este año ha intervenido también la coordinadora local de IU en Córdoba, Irene Ruiz, que ha ensalzado que "por primera vez salimos a la calle para celebrar la reforma laboral, que supone un avance en la dignidad y el proyecto de vida de la clase trabajadora". Aún así, ha incidido en que "la clase trabajadora no puede parar porque los problemas no están solucionados y no se puede permitir que haya ni un recorte en derechos y libertades, por eso vamos a estar de frente y no vamos a permanecer de rodillas, no van a pasar".

Y es que las direcciones provincial y local de IU Córdoba y del PCA ya habían hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa a participar de la marcha con el objetivo de defender políticas como "la subida del SMI, el escudo social, los Ertes frente al despido, el blindaje de los servicios públicos, planes de empleo, medidas y políticas para alcanzar la progresividad fiscal y redistribuir la riqueza".

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafi Crespín, ha acudido también esta mañana a la manifestación "con un mensaje de aliento para los jóvenes que buscan su primer empleo, así como para reducir la brecha salarial que aún hoy discrimina a mujeres y hombres en la realización de un mismo trabajo".

Crespín, que estuvo acompañada por miembros de la candidatura del PSOE de Córdoba, ensalzó la reforma laboral y afirmó que "gracias a estos cambios laborales la recuperación económica se ha traducido en trabajo".

Por otro lado, los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) y Comisiones de Base (Cobas) se han unido también a la manifestación pero han desviado su recorrido hasta llegar a la plaza de Las Tendillas. Los representantes de estos sindicatos han coincidido en que "si queremos una sociedad justa, digna y equilibrada, debemos salir a la calle y participar en la lucha por los derechos laborales de todos los ciudadanos".

La marcha se llevó a cabo este domingo en todas las provincias de Andalucía y el acto central se ha desarrollado este año en Granada, donde han participado las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López.