Malafé llega a Córdoba con sus ritmos bailables que beben del funk y el pop anglosajón

El coronavirus llegó a España en febrero de 2020 para cambiar la vida tal y como la conocíamos. Malafé es una aventura que nace en plena pandemia Covid. Tras autoeditar su primer álbum titulado La Nueva Realidad (2020), Javi Bosque (Alicante, 1992), que es también médico de profesión, decide dar un giro de 180 grados a su música, cambiando la canción de autor ecléctica y el medio tempo por ritmos bailables que beben del funk, el disco y el pop anglosajón.

Desde el mismo día que se estableciera el estado de alarma, trabaja “codo con codo” de manera telemática con Alberto Belando ( de bandas como Funambulista y Georgina) en la grabación y producción de siete temas, acuñando el estilo y el sonido de Malafé. Un estilo y sonido que se reflej en un EP que presentan ahora en Córdoba dentro de una gira que se llama con este nuevo trabajo, El gran salto, y del que ya se publicaron singles como No paro de perder, Cuando se acabe el verano y Cómeme la boca. Todo ello después de que hicieran lo propios en el Wizink Center de Madrid como artista invitado de Funambulista.

"2020 fue un año para adaptarse y en mi caso para abrir la mente y enterrar prejuicios en muchos aspectos. Me costó 27 años descubrir la música pop nacional e internacional, y comencé a interesarme por géneros como el R&B y el trap. En definitiva, a salir de mi zona de confort musical. Por otro lado, siempre he sido fanático del funk y el disco porque me invitan a moverme, no puedo estar quieto escuchando esos géneros. Después de meses encerrado entre mi casa y el trabajo, lo único que quería es bailar y hacer bailar a la gente", sentencia Javi Bosque.

Con influencias que van desde Earth, Wind & Fire y Michael Jackson hasta John Mayer o Charlie Puth, Malafé viaja de ida y vuelta a los años 70 para fusionar música disco-funk con el pop contemporáneo. Con el sello de la guitarra siempre presente y el bajo cobrando un gran protagonismo, abren la puerta a sonidos propios del indie electrónico y el synth wave. A nivel letrístico, con un estilo elegante y conciso, hablan de la noria en la que muchas veces se convierte una relación amorosa, siempre desde una perspectiva optimista y recordando la importancia de vivir y disfrutar el presente (más en los tiempos que corren).

"En mi etapa como cantautor intentaba no escribir sobre amor, para mí era un tema muy manido y lo convertí en tabú. Tantos artistas hablando de lo mismo, de mil formas distintas…me costaba pensar que yo podía aportar algo nuevo. Supongo que no contaba con enamorarme en plena pandemia", destaca.

La formación en directo la completan Fredy Cantos (guitarra), Jak Hovey (bajo y coros), Hector Stewe (batería y percusión) y Kevin Adkinson (Teclado, programación y coros). Músicos jóvenes pero con una amplia trayectoria a sus espaldas. Malafé es una banda que apuesta por un directo eléctrico, divertido, bailable y sin que falte el color y la luz, algo que se podrá comprobar este jueves 4 de mayo a partir de las 23:30 en Sala Long Rock.