Magtel celebra su 30 aniversario y entrega sus premios de innovación

Magtel ha celebrado este viernes su 30 aniversario con un acto en el que ha reunido a más de 600 trabajadores y que ha supuesto la antesala para la entrega de los premios de su fundación, que este año han recaído en la Fundación Santa María la Real, The LPSN Company, la Asociación Niños del Tambo y el Grupo Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba.

El director de Fundación Magtel, Adrián Fernández, ha explicado que en esta edición han recibido 174 candidaturas, triplicando las presentadas el pasado año, cuando fueron 48, “lo que significa que los premios se han consolidado en el tiempo”. Esto denota “que lo estamos haciendo bien”, apuntó.

El presente y futuro de Magtel, la transformación digital y los proyectos en los distintos ámbitos de actuación del grupo empresarial han sido los ejes sobre los que ha girado el acto de aniversario.

Los dirigentes de la empresa han coincidido en destacar el trabajo de los más de 650 profesionales de una plantilla multidisciplinar que trabaja para ofrecer un valor añadido a sus clientes, entre los que se encuentran las principales empresas y administraciones de España. A estos empleados se suman mil puestos indirectos más.

La categoría de Cooperación al Desarrollo se ha creado en esta edición

Por otra parte, la ceremonia de entrega de los II Premios Fundación Magtel, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones, ha congregado a alrededor de 250 personas de diferentes ámbitos, como representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones y medios de comunicación.

Adrián Fernández ha indicado que la convocatoria ha tenido varias novedades, como la creación de una nueva categoría, la de Cooperación Internacional al Desarrollo. Además, se ha incrementado la dotación económica hasta los 4.000 euros para cada ámbito y se ha entregado una distinción conmemorativa a los premiados, diseñada por el arquitecto cordobés Juan Cuenca.

Las iniciativas ganadoras han sido la Fundación Santa María la Real por el proyecto Lanzaderas de empleo (en la categoría de Inserción Sociolaboral); The LPSN Company por la aplicación When and where (en Innovación social); la Asociación Niños del Tambo por la iniciativa Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica (en Cooperación internacional) y el Grupo Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba por su Modelo para el dimensionamiento óptimo de sistemas de riego fotovoltaicos inteligentes (en Innovación tecnológica).

El director de la Fundación Magtel ha recordado que en esta convocatoria se han recibido propuestas desde la práctica totalidad de las comunidades de España, y por primera vez, con carácter internacional; en concreto de Argentina, Paraguay, Perú, Portugal y República Dominicana.

Por su parte, la presidenta de Fundación Magtel, Auxiliadora López Magdaleno, ha resaltado la amplia diversidad de las iniciativas, tanto por los ámbitos de actuación como de quienes presentaron las candidaturas. En este sentido, incidió además en la consolidación de los premios.

Proyectos premiados

La iniciativa Lanzaderas de empleo, de la Fundación Santa María la Real, ha sido la ganadora en la categoría Inserción sociolaboral. La novedosa perspectiva que imprime un proyecto caracterizado por la colaboración, la solidaridad y el trabajo en equipo en la búsqueda de empleo de colectivos en riesgo de exclusión han sido algunos de los motivos que la han hecho merecedora de este galardón.

La iniciativa impulsa el acceso de los miembros del grupo, de diferentes edades, perfiles formativos y trayectorias laborales al mercado laboral. En Andalucía se han realizado al menos 60 lanzaderas de empleo entre los años 2017 a 2019.

Por su parte, The LPSN Company está impulsado por cinco estudiantes de primero de Bachillerato del instituto Velázquez de Móstoles que, junto a dos mentores, han desarrollado la aplicación para el móvil When and where, que promueve una mayor seguridad a las mujeres.

La aplicación detecta anomalías en el trayecto si alguien no llega finalmente a su destino, y avisa al contacto de emergencia previamente seleccionado o a los servicios de emergencia. The LPSN Company quiere que esta app sea gratuita y que su uso no implique utilizar datos móviles. La iniciativa cuenta también con un botón del pánico que conecta con el 112 en caso de no respuesta de la persona usuaria.

El galardón en Innovación tecnológica ha ido para el Grupo Hidráulica y riegos de la Universidad de Córdoba por su proyecto Modelo para el dimensionamiento óptimo de sistemas de riego fotovoltaicos inteligentes. Este trabajo combina un sector tradicional como la agricultura con la implantación de las nuevas tecnologías basadas en las energías renovables para hacer un mundo más sostenible.

Los miembros del jurado han valorado el desarrollo del modelo Mopiss (Model for Optimal Photovoltaic Irrigation Systema Sizing), cuyo objetivo es la selección de diámetros de tubería para la red de riego y el dimensionamiento de la planta fotovoltaica que la abastece de energía. Con ello se logra minimizar el coste de la inversión.

La labor desarrollada en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, en concreto con el proyecto premiado denominado Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica, ha resultado ganador de esta nueva categoría en los II Premios Fundación Magtel, Cooperación internacional. Esta propuesta de la Asociación Niños del Tambo persigue cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsado por Naciones Unidas, en concreto garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

El jurado ha destacado la labor desarrollada en la provincia de Satipo, en el Departamento de Junín, Perú, con mujeres y niños de 24 comunidades indígenas de la cuenca del Río Tambo, que viven aisladas y dispersas en la Amazonía sin posibilidad de atención médica ni formación básica. Los objetivos van encaminados a la atención a la salud de la mujer y de sus hijos pequeños y la promoción de los derechos humanos mediante el acceso a la educación y a la formación elemental.