El Cabildo Catedral financia un programa de becas para alumnos de Magisterio Sagrado Corazón de Jesús

El Cabildo Catedral, ha anunciado la renovación de su aportación al programa anual de becas de Magisterio Sagrado Corazón durante el presente curso académico. La institución capitular ha reiterado su “compromiso con las realidades sociales más desfavorecidas. La motivación de esta ayuda no es otra que la de sufragar los estudios de aquellos alumnos que se encuentren en situación de dificultad económica” para conseguir que los motivos del alumnado para no cursar dichos estudios no estén relacionados con su poder adquisitivo.

El acto de entrega de becas tuvo lugar en las instalaciones del centro docente y contó con la presencia del deán–presidente, Manuel Pérez Moya, quien destacó la apuesta del Cabildo Catedral por la formación académica de los jóvenes “más allá de la situación económica en la que se encuentren sus familias”.

Por otra parte, el director adjunto de Magisterio Sagrado Corazón, Jesús Poyato Varo, agradeció a la entidad capitular “su generosa contribución” y la colaboración que mantienen entre ambas entidades.El Centro de Magisterio Sagrado Corazón es una entidad educativa diocesana que surge con la motivación de ofrecer una formación universitaria a los futuros docentes.