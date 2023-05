Luz Casal le abre las ventanas de su alma a Córdoba

Imposible no emocionarse en un concierto de Luz Casal si su música ha formado parte de la banda sonora de tu vida, una música que, parafraseando uno de sus grandes clásicos, te hace mirar hacia atrás y buscar entre tus recuerdos. Emoción es una palabra que define muy bien lo que se vivió este sábado en un recital, el de la gallega, que estaba incluido dentro de las grandes citas que el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha diseñado para celebrar el 150 aniversario del Gran Teatro, un Gran Teatro en el que María Luz Casal Paz, (Boimorto, La Coruña) colgó el cartel de no hay billetes.

Imposible no emocionarse cuando esta dama de muchísimo más que pop-rock, su música abarca muchísimos estilos más, también parafreaseando el título de su último trabajo, el 17 de su carrera, abre las ventanas de su alma para conquistar a quien la escucha cantar. Comenzó el recital detrás de una gran ventana, que ocupaba todo el escenario y en el que se proyectaban hermosos audiovisuales, interpretando la canción con la que se abre ese su nuevo trabajo y que le da título, Las ventanas de mi alma, un bello tema que dio paso a otro también de este trabajo de 2023, La inocencia. Canción tras la que se dirigió al público para destacar que se sentía "eternamente agradecida por esta sensación de ser bien recibidos en vuestra ciudad; es algo así como volver a comenzar". Así, Volver a comenzar, se llama el tema de 2018 con el que continuó el recital.

Y llegó uno de los momentos más emotivos de la tarde-noche. "Que no se me enfaden los hombres, pero esta canción está dedicada a todas las mujeres", sentenció para introducir el clasicazo No me importa nada, que interpretó mientras en esa pantalla gigante a modo de ventana se proyectan imágenes de "las mujeres que más me han influido en mi vida; hay cantantes, poetas, escritoras, bailaoras, cantaoras...y en el centro de todas ellas, la más importante y la que más me ha querido, mi madre, Matilde Paz", explicó tras finalizar el tema.

Luz insistió que el objetivo de esta su nueva gira es el de, "sobre todo, mostraros las nuevas canciones", introduciendo de esta manera "una bella historia de amor de una pareja que conocí", esa bella historia de amor la ha convertido en Estaba escrito, un tema que tiene todo para ser un nuevo clásico de su repertorio. Tras este tema fue el turno de Dame tu mano, "que no es otra cosa que pedir tu mano para que me ayude y ofrecer mi mano para que te ayude". Mano como la que siempre le ha tendido "mi compañero", el periodista malagueño Paco Pérez Bryan, de quien se acordó para poner el prólogo a Un lugar perfecto, una bella canción dedicada a Málaga y al Mediterráneo.

Como bella y emotiva es Es por ti, de su LP A contra luz (1991), tema con el que continuó. Con el público puesto en pie esa emoción que trasmiten sus canciones creció con Besaré el suelo, ese temazo supino que le regaló Carlos Goñi (Revolver) y se desbordó con Entre mis recuerdos, para que posteriormente las encendidas palmas del público la acompañaran mientras interpretaba otro de sus ya grandes clásicos, Un nuevo día brillará.

Como brilló ese gran teléfono que apareció en la gran ventana del escenario para dar paso a Hola, qué tal, otro tema del nuevo disco. En un momento de esa interpretación habló por teléfono con Nieves, una fan de Canarias, para la que pidió un saludo al público de Córdoba en forma de grandísimo aplauso. El setlist mandaba que había que continuar con Quizás, también del nuevo disco, antes de proseguir con "una canción gamberra, irónica y sarcástica", Antes que tú (que le han regalado los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo, de Los Zigarros) para Las ventanas de mi alma.

Llegó el turno de "presentar a mis compañeros y voy a empezar por los guitarras, en primer lugar, Toni Carmona, que ha vuelto al redil", destacó para hacer lo propio con Jorge F. Ojea (guitarra), JM Baldomâ (teclados) y Peter Oteo (bajo) y dejar para el último a un músico muy importante en su carrera, "a la batería, mi primo, el asturiano más asturianín de todo el Principado, Tino Di Geraldo", dijo. Presentación que dio paso a un exitazo de su LP de 1995, Como la flor prometida, el clásico Plantado en mi cabeza, con el público ya levantado de sus asientos. Un público que flipó desbordado de bendita alegría con Rufino, Loca y Un pedazo de cielo, canciones que forman parte del olimpo del pop-rock en español.

Canciones selectas que ya en los bises dieron paso a una de las más emotivas de su repertorio, Piensa en mí, esa obra maestra del sentimiento que tomó prestada de Chavela Vargas para engrandecerla y que formaba parte de la banda sonora de la almodovariana Tacones Lejanos. Tras ella se dirigió al público para presentar "una canción que hemos incluido desde hace poco en el repertorio y que representa el alma gallega, un poema de las más grandes escritoras que ha tenido este país en lengua castellana y en lengua gallega", Negra sombra, con la que rinde homenaje a Rosalía de Castro. El recital continuó "con otra canción del nuevo álbum, es probablemente, de todas la más inesperada, una canción que tiene aire, que tiene ritmo...inesperada porque yo nunca en mi vida pensé que iba a hacer un bolero y sí, me ha salido". Ese bolero es Suave es la noche.

Tocaba despedirse. "Deciros una vez más gracias por habernos invitado, por compartir con nosotros esta tarde-noche y tengo también que deciros que vivís en una ciudad preciosa, aunque haga calor, da igual; hala adiós", insistió antes de que sonaran los primeros acordes de guitarra de Te dejé marchar, el clasicazo que le regaló David Summers (Hombres G) para su disco Luz V (1989). Un Gran Teatro totalmente entregado se resistía mientras lo escuchaba y coreaba a dejar marchar a quien le había abierto durante algo más de dos horas musicalmente y emocionalmente las ventanas de su alma.