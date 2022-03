Llega a Córdoba el primer grupo de refugiados ucranianos

El primer grupo de refugiados ucranianos ha llegado a Córdoba, así lo ha confirmado este lunes la subdelegada del Gobierno Central, Rafi Valenzuela. Tras dejar su ciudad, unas seis personas del país europeo se han establecido en la capital cordobesa por razones de arraigo, ya que tal y como lo ha explicado Valenzuela, "institucionalmente, aún no se ha producido ningún acogimiento".

Desde la Subdelegación "vamos a estar muy atentos a la operación que coordinará el Gobierno de España junto con la Unión Europea", ha indicado la subdelegada, que también ha querido confirmar que "me consta que nuestro Gobierno va a trabajar codo con codo con las comunidades autónomas para que esa posible llegada de refugiados se haga de manera ordenada".

Valenzuela ha señalado que hay que poner en marcha "de forma muy ágil" la normativa europea de protección a estos refugiados, "para que la burocracia no sea un problema para ellos", de forma que ese estatus les permita acceder a todos los servicios públicos como la educación, sanidad, la escolarización de los más pequeños o el acceso al mercado laboral. Esta normativa tendrá una duración de un año, aunque luego la "podrán prorrogar", ha afirmado la subdelegada.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "en una colaboración estrecha con el Gobierno "ha enviado una carta a los ayuntamientos para que aquellos que tengan disponibilidad, así lo manifiesten y se tenga preparado "un mapa de recursos" ante la llegada de los ucranianos, ha informado Valenzuela.

El procedimiento de acogida "no está siendo similar a los refugiados afganos" ya que en dicho caso "hubo primero que acogerlos en centros de acogimiento", ha recordado Valenzuela al explicar que con los ciudadanos ucranianos "hay muchos lazos de arraigo previos, serán ciudadanos libres y ellos elegirán donde quieren estar, no tienen que dirigirse a ningún sitio en concreto, sino donde se encuentren más acogidos".

La subdelegada ha explicado que el Gobierno se sentará con las comunidades autónomas para dar indicaciones sobre dichas acogidas, un escenario que aún no se ha producido, dado que ahora mismo, "el grueso de estas personas se están quedando en provincias limítrofes" con la esperanza de poder regresar a sus hogares con sus familias.

Por ahora se desconocen cuantas personas llegarán a Córdoba, dado que por el momento, ni siquiera España tiene asignado por la Unión Europea el número de personas que se acogerán, ha comentado Valenzuela, tras afirmar que "nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania es total".

Además, la portavoz del Gobierno central en Córdoba, ha indicado que "no es una guerra, es una invasión de un país a otro, Ucrania no estaría en guerra si no la hubieran invadido, no me gusta llamarlo guerra, es un país que se levanta contra otro", ha asegurado.

Por último, Valenzuela ha mostrado su agradecimiento a los cordobeses ante la oleada de solidaridad que han manifestado ofreciendo medicinas, alimentos, ropa, además de manifestar su voluntad de acoger a aquellos que se ven obligados a abandonar su país.

El Consistorio asegura que "no vamos a perder ni un minuto"

Por su parte, el teniente alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha indicado que desde el Ayuntamiento están a la espera de recibir instrucciones para poder acoger a aquellos refugiados que lleguen desde Ucrania, "no vamos a perder ni un minuto y no vamos a hacer nada sin la coordinación del Gobierno de España".

"Este Ayuntamiento hará lo que haga falta porque es nuestro deber en momentos tan difíciles para Ucrania. Haremos todo lo que sea necesario", ha confirmado Fuentes, que también ha recordado que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, "fue uno de los primeros alcaldes en ofrecer a Córdoba para acoger a ucranianos".