Llamamiento urgente a la donación de sangre en Córdoba con las reservas de tres grupos en nivel crítico

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Consumo hace un llamamiento a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía durante el mes de agosto.

En concreto, en Córdoba las reservas de tres grupos sanguíneos se encuentran en nivel crítico y necesitan donación urgente: 0+, 0- y A+. En nivel bajo está el grupo A-, mientras que tienen un nivel suficiente los grupos B+, B-, AB+ y AB-.

Normalmente, los grupos negativos suelen tener más escasez ya que el 85% de la población tiene un RH+ y el 0- es el donante universal. Por otra parte, los grupos que más se utilizan son 0+ y A+, por lo que también suelen presentar unos niveles más bajos. En concreto, se necesitan entre 100 y 130 donaciones al día en Córdoba para conseguir unos niveles óptimos en las reservas de sangre.

Hace tiempo que los centros de transfusión andaluces se han constituido en una red en la que la sangre que se colecta en una provincia puede destinarse a cualquier hospital de la comunidad autónoma según la necesidad que haya.

Así, toda la red funciona como un único centro, ya que "la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran", señalan desde la Red Andaluza de Medicina Transfusional.

En verano, la población suele prestar menos atención a las colectas porque se va de vacaciones y muchos municipios de la provincia celebran sus ferias o fiestas, sin embargo, los centros hospitalarios siguen necesitando sangre para realizar operaciones o tratamientos. De hecho, más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante estas fechas.

Hasta el momento, el abastecimiento de sangre a todos los centros hospitalarios está garantizado, pero en estos momentos "se necesita sangre de todos los grupos, sin excepción", explican desde la Junta.

Además, la sangre caduca: las plaquetas duran cinco días y los hematíes 42 días, mientras que el plasma sí se puede conservar más tiempo a una temperatura de 30 grados bajo cero.

Dónde donar en Córdoba

Estas donaciones de sangre y plasma se pueden realizar en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán los municipios y pedanías de las ocho provincias.

En Córdoba, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células está situado en la avenida San Alberto Magno, frente a la facultad de Magisterio. El horario de verano es de lunes a sábados de 08:30 a 14:30.

Por otra parte, el centro recorre la provincia durante todo el verano, realizando colectas en diferentes municipios. Así, este miércoles 9 de agosto estará en Almodóvar del Río y Cabra, el día 10 en Cabra y Rute, el 11 en Espejo y Rute, el 14 en Encinas Reales y Villaralto, el 16 en Baena y Pedroche, el 17 en Jauja y Baena, el 18 en Baena y Nueva Carteya, el 21 en Mesas de Guadalora y Peñarroya-Pueblonuevo, el 22 en Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo, el 23 en La Granjuela y Palma del Río, el 24 en Palma del Río y Posadas, el 25 en Espiel y Palma del Río, el 28 en Los Blázquez y Cardeña, el 29 en Castil de Campos y Hornachuelos, el 30 en Monturque y Villa del Río y el 31 de agosto en Conquista y Villa del Río.

Hasta el 15 de septiembre, los profesionales del Centro de Transfusión seguirán de ruta por la provincia, de forma que pasarán por Bujalance, Benamejí, Aguilar de la Frontera, Miralbaida (Córdoba), El Arrecife, Montemayor, Villanueva del Duque, Montoro, El Guijo, El Higuerón, Fernán Núñez, Valsequillo, Albendín, Cañete de las Torres y Santa Eufemia.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.