Reconocimiento al alumnado gitano en Córdoba: "Decían que yo por estudiar era diferente"

La federación nacional de mujeres gitanas Kamira ha querido reconocer al alumnado gitano de Córdoba que ha promocionado en este curso de 2021-2022 en las distintas etapas escolares. Por ello, se ha organizado un acto donde se ha hecho entrega de un diploma y algunos obsequios a representantes del grupo de 35 alumnos de Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Grado Medio o Superior, Bachillerato y grados universitarios.

Este reconocimiento también se ha hecho extensivo a los 54 alumnos que pasarán a la segunda etapa de secundaria, simbolizando en ellos la importancia de continuar y finalizar este ciclo educativo.

El mensaje ha sido claro: Aunque hay obstáculos en el camino, se debe luchar por alcanzar las metas. El objetivo de la cita se ha basado en simbolizar la importancia de continuar la formación académica desterrando cualquier hecho relacionado con el fracaso o abandono escolar.

Para ello, los alumnos más pequeños han podido ponerles cara a los estudiantes que han continuado su formación, siendo éstos último un ejemplo de perseverancia y tesón. Cinco jóvenes han relatado sus testimonios para servir de ejemplo a los que vienen detrás.

Los protagonistas

Manuela Reyes es graduada en Trabajo Social, una formación que ha escogido "porque creo que hay que ayudar al resto de niños y niñas gitanas a que vayan avanzando para conseguir todos los logros que se propongan", ha narrado. Una idea similar a la que ha comentado María José Santiago, otra joven técnica superior en integración social y estudiante del grado de Trabajo Social. "Tenemos que tener en nuestra mente un futuro y aprovechar las oportunidades que tenemos", ha mantenido la joven mirando a aquellos escolares que escuchaban atentamente: "Me alegro de que estéis aquí muchos niños y niñas, vendremos más todavía".

“Muchas veces piensas en abandonar”, ha comentado José Santos, graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. José ha explicado que siendo más pequeño, decidió cambiar de instituto porque donde estaba "no iba poder alcanzar a los estudios universitarios que quería". Cuando llegó este cambio los comienzos no fueron fáciles pues, según sus propias palabras: "Mi camino no ha sido fácil, me he encontrado con mucha discriminación en las aulas".

A pesar de las trabas que le supuso el cambio del centro (incluso le llegaron a recomendar volverse a su colegio anterior), las ganas le hicieron continuar y apostar por los estudios que quería realizar en un futuro. Tras el esfuerzo que le supuso el cambio de nivel al que se enfrentó, llegaron los aprobados y José hizo Bachillerato y Selectividad y entró en la carrera que siempre quiso hacer. Los prejuicios no han faltado en su etapa educativa, incluso por parte de los profesores, ya que tal y como ha apuntado, "se llevaron una imagen diferente, cuando entré había actitudes de rechazo y cuando me fui todos me querían acoger y estaban orgullosos de lo que había hecho".

Juan Fernández es estudiante de Educación Social, una formación que ha elegido para ayudar a los demás. "Creo que a través de la educación social podemos ayudar a los gitanos", ha insistido. Este educador ha comentado que "siempre he escuchado comentarios", haciendo referencia a la suspicacia que encontraba en los demás por el simple hecho de ser gitano. "Decían que yo por estudiar era diferente" y ha añadido que "hay que luchar por nuestra igualdad, un gitano que estudie no es diferente, es como todos".

El último en intervenir ha sido Jesús Campos, técnico superior en integración social y estudiante del grado de Educación Social. A lo largo de su formación, Jesús ha pasado por varias fases, incluso llegó a abandonar los estudios con 13 años, pero, gracias a un programa en el que colaboraba se dio cuenta que quería "profesionalizarse y saber ayudar bien".

Durante su camino, Jesús se ha topado con algún impedimento, pero ha sabido aprovechar todos los recursos que tenía a su alcance. "Yo no tenía clases extraescolares, pero tenía un educador enseñándome inglés", ha apuntado. Ahora, el joven compagina sus estudios con el trabajo que encontró gracias a su formación anterior.

Este joven ha hecho hincapié en la labor de los voluntarios, educadores y los apoyos que los estudiantes encuentran a lo largo de su recorrido, y se ha dirigido a los asistentes más pequeños para ofrecerle un consejo: "apoyaros mucho en las personas que tenéis al lado; es un camino muy difícil, si hay una dificultad solos no vais a poder, y si tenéis profesionales que se están acercando a vosotros, cogedlos".

"Tenéis el futuro en vuestras manos"

Este acto, que se enmarca en la cuarta edición del programa Cumpliendo Sueños Romaníes. Andalucía, es la segunda edición que Kamira organiza con el deseo de poner en valor el esfuerzo y las barreras que este alumnado ha superado hasta finalizar sus estudios, convirtiéndolo en una ceremonia motivadora para el resto de niños, niñas y jóvenes gitanos y gitanas para que continúen su formación académica.

A la cita también han acudido distintas autoridades, entre ellas, la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la UCO, Rosario Mérida, que ha asegurado que "queremos abrir la Universidad a cualquier origen socioeconómico y étnico que quieran y deseen transformar su futuro y también a la sociedad; la Universidad cambia cuando acoge a personas que tradicionalmente no han estado presentes".

También, la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha querido trasmitir unas palabras a los allí presentes: "Por desgracia a día de hoy todavía la igualdad no es 100%, nos gustaría pero no es, pero eso no quiere decir que no podáis hacerlo".

"Tenéis el futuro en vuestras manos". Este ha sido el mensaje que les ha dedicado la coordinadora del equipo técnico provincial de orientación de la delegación de Educación en la Junta de Andalucía, Inmaculada Nieto. La también docente ha mandado un mensaje de ilusión a los escolares: "proyectaros en ese futuro que queréis para vosotros, que nadie os ponga límites":

Para finalizar, la presidenta de la federación Kamira, Carmen Santiago, ha recordado su experiencia siendo "la única niña gitana que había en la Universidad" y también ha agradecido la labor a los padres y familiares de estos jóvenes estudiantes. "Para ser realmente libres, el camino es la educación, el camino que nos va a permitir ir dónde queramos", ha concluido.