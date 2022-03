La Justicia exime al Ayuntamiento de Córdoba de pagar los 20 millones de euros de la expropiación de los terrenos del Aeropuerto

El Ayuntamiento de Córdoba no tendrá que pagar 20 millones de euros -en concreto 14 del total más los intereses generados en los últimos años- por la expropiación de los terrenos para la ampliación del Aeropuerto de la ciudad. Al menos es lo que ha dictaminado el juzgado contencioso-administrativo número 4 en una sentencia que ha dado a conocer el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Hay que remontarse hasta septiembre de 2007 para entender los hechos. Entonces, Aena presentó al Ayuntamiento la remodelación del aeródromo, que incluirá la expropiación de los terrenos que acordaron la entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

Se trata de una operación que conllevó al Ayuntamiento el pago de una deuda a la que desde entonces no se ha hecho frente por parte de ningún equipo de gobierno municipal -no obstante, el equipo de José Antonio Nieto intentó iniciar los trámites pero Aena no quiso negociar- y en el que ha trabajado el actual en los dos últimos años. En concreto, Aena reclamó al Ayuntamiento el pago de la expropiación de los terrenos, lo llevó a la vía judicial y ahora la sentencia del juzgado, notificada en los últimos días, señala que no los tiene que abonar.

Bellido ha explicado nada más llegar a la Alcaldía, en 2019, decidieron trabajar en el tema porque "había una solicitud sin contestar en el Ayuntamiento desde hacía tres meses" por parte de Aena; en este caso, la reclamación del pago. Desde el primer momento, entendieron que "no teníamos ninguna obligación que atender, la obligación era injusta y el Ayuntamiento no se tenía que endeudar", ha anotado.

Los hechos

Esta situación arranca bajo en gobierno municipal de Rosa Aguilar, en 2007, cuando se alcanza "un preacuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, en el que el Consistorio tenía que sufragar la expropiación de los terrenos", ha recordado el primer edil.

Sin embargo, "pasan los años y hay un intento de alcanzar un acuerdo con José Antonio Nieto como alcalde, donde se comunica a Aena que no nos parece ajustado a derecho a pagar esas cantidades y entendíamos que se podía llegar a un acuerdo", ha añadido. El alcalde ha detallado que "el asunto quedó dormido" y, mientras tanto en los presupuestos municipales se incluye una partida de 7,4 millones de euros, la cuantía inicial prevista del coste de las expropiaciones.

Pero, ¿en qué se basa la sentencia que ahora favorece al Ayuntamiento? Pues en varios factores. Uno de ellos es el hecho de que ese convenio de 2007 es un convenio marco, es decir, un acuerdo inicial entre administraciones para poder llevar a cabo esas actuaciones.

Sin embargo, según ha recordado Bellido, "ese convenio fue rechazado por el pleno, y no se aprobó porque tuvo un informe negativo". Además, este convenio primigenio "tendría que haberse desarrollado con acuerdos ejecutivos que reflejaban cuáles eran las obligaciones de las partes, las casas a expropiar, pero esos acuerdos a desarrollar por Aena y el Ayuntamiento nunca jamás se formaron", ha destacado.

Por eso, "cuando llega esa reclamación en julio de 2019, ante esa pretensión decidimos acordar rechazarla y comunicar que no íbamos a pagar", ha reconocido.

La sentencia es recurrible y, por ello el alcalde ha pedido al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que desde Aena no se recurra, ya que gracias a esta sentencia del juzgado Córdoba se va a ahorrar más de 14 millones de euros en el citado pago de las expropiaciones.

Así, ha reclamado tanto al PSOE como a Pedro Sánchez que "no recurra la sentencia porque llevamos 15 años coleando con este asunto y que lo deje ya, que no pida más a la ciudad a través de un nuevo recurso y que asuma la sentencia". Es más, ha insistido en que la opción de presentar un recurso "es una decisión política; depende de Aena, que depende del Gobierno". "Pido al Gobierno de Pedro Sánchez que no vuelva a reclamar este dinero, ya está hecho el aeropuerto y este tema merece que pase", ha subrayado y ha considerado también que "el pueblo de Córdoba estará atento a lo que haga el Gobierno de la Nación". El plazo para presentar un recurso es de veinte días desde la notificación de la sentencia.

Para Bellido, además, la decisión que adoptó Rosa Aguilar fue "mala para la ciudad porque esa inversión en el Aeropuerto de Córdoba no tenía retorno económico equiparable; más que una temeridad, era una mala decisión".

Dónde invertir esos 20 millones de euros

El hecho de no tener que hacer frente al pago de esos 20 millones de euros abre al equipo de gobierno municipal una serie de opciones para poder financiar numerosos proyectos para la ciudad.

Así las cosas, en primer lugar el alcalde ha hecho referencia a la partida de más de siete millones de euros que se incluye cada año en los presupuestos municipales ante la posibilidad de tener que pagar finalmente las reclamaciones de la Aena.

A su juicio, este dinero "obligatoriamente se tiene que destinar a inversiones y con eso, quiero hacer propuestas para que entre todos los grupos se puedan aprovechar de manera inmediata". Entre otras, ha indicado la posibilidad de "financiar todas las aportaciones municipales para los fondos Next Generation, que aunque se financian con fondos europeos hay aportaciones municipales".

En segundo lugar, ha continuado, se pueden hacer inversiones en colegios de la ciudad, ya que "muchos de ellos datan de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo y merecen la mejora de sus infraestructuras y equipamientos; estos centros merecen atención por parte del Ayuntamiento y vamos a preparar proyectos para acudir a financiación europea para que se puede sacar una buena partida para actuar en los colegios de Córdoba".

En su intervención, Bellido también ha hecho referencia a la sentencia que también ganó el Ayuntamiento de Córdoba de una operación financiera con Liberbank, de unos ochos millones de euros. Si se suma la cuantía de lo ahorrado con el fallo a favor para no abonar las expropiaciones de Aena y esta última, ha asegurado que ya habría dinero para financiar la parte municipal de la Base Logística de Córdoba del Ejército de Tierra; el presupuesto previsto este año es de 25 millones de euros.