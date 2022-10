Jupol denuncia la concesión "injusta" de medallas al Mérito Policial en Córdoba

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado este viernes su malestar por la decisión, al parecer, “arbitraria e injusta” tomada tanto desde la Jefatura de la Comisaría Provincial de Córdoba como por la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, los cuales "han decidido dejar fuera del ingreso a la Orden del Mérito Policial a varios agentes de la Policía Nacional de Córdoba y de Lucena-Cabra".

En primer lugar, Jupol ha mostrado el "reconocimiento a todos los miembros de la Policía Nacional que fueron galardonados con su ingreso a la Orden al Mérito Policial, en su mayoría merecedores de este distintivo por su gran labor, dedicación y entrega", pero a su vez han expresado "una gran tristeza" al ver cómo otro año más, un día de celebración "se torna en decepción para muchos compañeros".

El malestar es "generalizado" en todas las escalas y categorías de la plantilla de la provincia de Córdoba, que observan "cómo año tras año los criterios a la hora de la concesión de dicho distintivo no parecen ser objetivos", pues quedan fuera del ingreso en la Orden del Mérito Policial "muchos policías que llevan años siendo propuestos con actuaciones brillantes y cualidades profesionales destacables, a los cuales nuevamente no les es concedido dicho reconocimiento".

Un claro ejemplo -advierte Jupol- es el caso de la Comisaría de Fleming, compuesta en su mayoría por puestos de gestión, donde se han concedido hasta seis medallas, tres más que todas las entregadas en la Comisaria de Lucena-Cabra; en esta última, un compañero con más antigüedad se ha quedado fuera pese a estar en el listado de propuestas inicial que remitió la Comisaría Provincial de Córdoba.

Todo ello, unido a la "falta de interés" mostrado por la Jefatura Provincial ante las "problemáticas que han surgido en esta Comisaria local (avería del aparato central de aire acondicionado en plena ola de calor en verano, acto de presentación de la carrera solidaria Lucena-Cabra en la Comisaria de Fleming sin ningún representante policial perteneciente a dicha Comisaría local, falta de reconocimiento a través de felicitaciones públicas...)", fomentan una "falta de motivación entre todos los policías destinados en esta Comisaría, que se consideran olvidados".

Esta situación no solo afecta a la escala básica, sino que también se hace extensible a otras, como el caso de la ejecutiva, donde según, le consta a este sindicato, "hay funcionarios en la plantilla que no tienen este distintivo por trayectoria profesional, los cuales poseen algunos muchos años de antigüedad tanto en la policía como en la plantilla de Córdoba, y es triste conocer que no hayan sido ni siquiera propuestos". Mientras que al comisario jefe de la Brigada Provincial Seguridad Ciudadana, que tomó posesión de su cargo en enero de este mismo año, se le ha concedido la tercera, aprecia Jupol.