La Junta licita la obra de la red secundaria de La Colada por 11,3 millones y un plazo de ejecución de 15 meses

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, ha anunciado la licitación del proyecto de la red secundaria del embalse de La Colada, que permitirá llevar agua hasta Sierra Boyera.

Crespo ha explicado que han conseguido declarar la obra de urgencia para recortar los plazos lo máximo posible. "Nos hubiera gustado la emergencia, pero una obra que está planificada ya, según la ley, es imposible declararla de emergencia, pero sí hemos conseguido la urgencia", ha especificado.

La obra beneficiará a 27 municipios en los que viven unos 80.000 habitantes y la Junta espera que esté acabada durante 2024. "Es un proyecto ambicioso, definitivo y de alta ingeniería con 11,3 millones de euros y un plazo de ejecución de un año y tres meses", ha dicho la consejera, y ha añadido que "es la solución definitiva que estaban esperando todos los ciudadanos de la zona Norte de esta provincia".

Crespo ha aseverado que en 2009 se paralizó el proyecto que había redactado el gobierno del PSOE y "nosotros lo recogimos inmediatamente cuando llegamos hasta declararlo de competencia autonómica en 2020".

Al respecto, ha recordado que hay una obra de emergencia en marcha que compete a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y "la aplaudimos", pero creen que "se ha dado demasiadas vueltas para ver si era Puente Nuevo o Sierra Boyera desde La Colada porque la emergencia la tenían antes".

Por otro lado, ha indicado que les sorprendió "muchísimo" que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la CHG tenga una aportación en inversiones un 11,5% menor en Andalucía y, en concreto, en Córdoba la inversión "baja un 63%". "Esperábamos que por lo menos se encargaran del proyecto de Puente Nuevo para tener una doble vía en la zona Norte y que nunca más tengan este problema", ha indicado. Por eso, pide a los diputados "de cualquier partido" que metan en sus enmiendas el proyecto de Puente Nuevo. Por su parte, "la Junta se ofrece a colaborar con las dos administraciones competentes, la provincial y la del Estado, para sacar esa doble vía adelante".

Detalles técnicos

Por su parte, el secretario general del Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, ha explicado que el proyecto se ha hecho en 13 meses, cuando estaba previsto hacerlo en 14, lo que es "un motivo de satisfacción".

Además, ha recalcado que esta es una obra que se empezó en 2006 y se paralizó con un elevado porcentaje de ejecución. Se había hecho una conducción de impulsión de 26 kilómetros de longitud, dos conducciones de gravedad de casi siete kilómetros de longitud y un depósito de agua bruta de 10.000 metros cúbicos. La obra se paralizó y se desistió de hacerla en 2017.

Ahora, la Junta va a ejecutar lo que estaba previsto en un principio y no la solución provisional. A partir de ahora, tienen que construir una estación de bombeo completa a pie de presa con dos bombas de 900 kilovatios cada una, una conducción de aspiración de 900 milímetros desde la presa hasta la estación de bombeo, una conducción de impulso de 700 milímetros desde la estación de bombeo a la canalización de dos kilómetros aproximadamente y una línea eléctrica de 3,5 kilómetros, que es la que dará servicio a la estación de bombeo.

Según ha apuntado, en la actuación provisional, en lugar de una línea eléctrica había un grupo electrógeno para proveer de energía a una toma flotante provisional.

Nuevas depuradoras

Crespo ha añadido que la inversión del Gobierno andaluz en Córdoba es de 146 millones de euros, con 54 proyectos (51 de ellos de depuración y saneamiento y el resto de abastecimiento en alta). Así, ha recordado que en la legislatura anterior inauguraron cinco estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y en 2023 está previsto que se acaben siete más. En paralelo, "estamos licitando 35 proyectos más relacionados con el agua para Córdoba".

La consejera ha recordado que Doña Mencía, Santaella, Villanueva del Duque, Alcaracejos, La Victoria y Monturque tenían un procedimiento sancionador de anteriores etapas "donde no se hacía la depuración", por eso, el actual gobierno ha trabajado en esas depuradoras.

Por otro lado, en este trimestre comienzan EDAR "importantísimas que, si es posible, serán aguas regeneradas para un futuro": las de Pozoblanco y Valenzuela con una inversión de 8,8 millones para beneficiar a más de 18.000 habitantes.

También está próxima la adjudicación de la EDAR y agrupación de vertidos de Torrecampo, Santa Eufemia, Guadalcázar y la Granjuela por casi 17,5 millones para un territorio de unos 3.800 habitantes.

A corto plazo, comenzarán la redacción de proyectos de La Rambla y Montalbán, La Carlota, Rute, Albendín, Almodóvar del Río y Benamejí.

Además, Crespo ha manifestado que, de las 17 obras de abastecimiento en alta que ha declarado el Gobierno de la Junta, hay tres en Córdoba: Cerrillo-Los Villares-Cerro Muriano, cuyo proyecto está casi finalizado y se licitará en 2023; la modificación del proyecto de saneamiento en Santa María de Trassierra solicitada por el Ayuntamiento y, por último, el proyecto de la solución definitiva de las conducciones de La Colada a Sierra Boyera.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha señalado que "nos levantamos cada día mirando al cielo de forma preocupada, esperando si cae esa ansiada lluvia que ahora mismo nos está poniendo en una situación de tanta dificultad a tantos vecinos de la provincia de Córdoba y especialmente los de la zona Norte, donde la sequía ya es algo muy preocupante que afecta a la ganadería, pero también amenaza algo tan básico como el consumo humano.

En esa línea, ha agregado que "hoy no estaríamos hablando con tanta preocupación y mirando al cielo si las cosas se hubieran hecho bien en su momento". Al respecto, ha apuntado que "fue en 2004 cuando termina la obra del embalse de La Colada, que almacena una gran cantidad de agua, pero que hay que usarla a través de una red secundaria que tiene que llevar esas conexiones".

Así, ha puntualizado que en 2006, la Junta de Andalucía proyectó esa red secundaria y "se comprometieron a hacerla en un plazo de 18 meses con una inversión de 19,5 millones de euros" pero, "como tantos proyectos de aquella administración socialista, las cosas quedaron metidas en un cajón y con un papel firmado diciendo que se le daba carpetazo definitivo a esa red secundaria de La Colada".

Ahora, el Gobierno de Juanma Moreno ha rescatado "algo tan vital como es esa red secundaria". Después de tantos años, había "un proyecto caduco", por lo que se ha tenido que retomar "desde cero".

"Había que ver en las condiciones que estaban las tuberías que se pusieron en el momento y cómo resolver los problemas de sequía en la zona Norte", ha indicado Molina. La política de agua "no puede depender de que haya o no haya sequía", sino que tiene que ser "a medio y largo plazo". "Eso es lo que no hizo el Gobierno anterior", ha criticado.