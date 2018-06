La Junta llevará la memoria histórica a los escolares "para que sepan la verdad"

La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, insistió ayer en Córdoba en que la Junta llevará la memoria histórica a los centros educativos de la comunidad autónoma. "El Gobierno de la Junta va a llevar nuestra historia a los centros educativos para que nuestros niños y nuestros jóvenes sepan todo lo que pasó, porque el conocimiento de lo que pasó es la mejor manera de cimentar una España de futuro, en libertad y en convivencia y que estos hechos no se vuelvan a repetir jamás", puntualizó la consejera durante los actos celebrados para homenajear a las víctimas de la memoria histórica y a sus familias.

Aguilar destacó que "el 14 de junio no surge por que sí y se incorpora a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, sino que el 14 de junio hace 15 años fue el día de la primera exhumación que se realizó en Andalucía buscando 25 cuerpos que en ese momento no se encontraron". La consejera añadió que ese día fue un punto de inflexión, para cambiar radicalmente la situación y, desde entonces, "desde la Junta hemos estado actuando. Hubo un decreto en 2003 y hasta ahora se han recuperado 4.100 cuerpos; todavía nos quedan muchas personas en las cunetas, todavía nos quedan muchas personas en otros lugares y seguimos trabajando en toda la planificación a nivel de comunidad para que las exhumaciones se sigan realizando".

También habló al respecto el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, quien pidió perdón a las familias de las víctimas. "Quiero pedir perdón de parte de las instituciones a todas esas personas, a todos esos familiares que durante todos estos años, con tesón, solos en la mayoría de los casos han seguido reivindicando dónde estaban sus familiares para rendirles lo que todas las personas de bien quieren hacer con sus seres queridos, dejarlos depositados en un lugar en el que poder llorarles", apuntó. "Durante la democracia no hemos sido lo suficientemente ágiles que deberíamos haber sido", puntualizó. "Esto no reabre ningún tipo de rencor ni revanchismo, ni muchísimo menos", añadió Durán.

Mientras que el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, defendió que es muy importante conmemorar el 14 de junio. "El 14 de junio es un homenaje a las víctimas del golpe militar y de la dictadura y es un acierto conmemorarlo, porque durante muchos años se nos ha mantenido un silencio, una etapa borrada de nuestra historia y a día de hoy si aspiramos no a ser una sociedad avanzada, moderna o democrática, ¿cómo podemos decirle a estas miles de familias que no pueden llevarle una flor a sus familiares? ¿Cómo les podemos decir que no podemos recuperar esa memoria?".