La Junta Electoral frena la investidura de Francisco Franco como alcalde de Encinarejo

Incertidumbre. Esa es la palabra que mejor define a lo que se está viviendo en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo después de que la Junta Electoral de Zona haya frenado la investidura de Francisco Franco (Vox) como alcalde de dicha ELA tras una denuncia del PP.

El pasado 28 de marzo, Vox consiguió su primera alcaldía en la provincia de Córdoba, la de Encinarejo, con la candidatura encabezada por Francisco Franco. En total, el partido que a nivel nacional lidera Santiago Abascal obtuvo un total de 407 votos, frente a los 265 del PP, que hasta ahora regentaba la alcaldía de la ELA, durante varios mandatos. Por su parte el PSOE ha tenido 253 votos y Cs 122. En Encinarejo se vota en las municipales en dos urnas, una para la elección de alcalde y otra para la elección de cuatro vocalías.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el PP denunció esos resultados que la daban la mayoría absoluta a Vox y que trajeron consigo un reparto de las cuatro vocalías que le corresponden a la ELA -calculado según la Ley d'Hont- con el que los populares no estaban de acuerdo. El PP considera que ese reparto de vocalías debía suponer dos para su formación, una para Vox y otra para el PSOE. La Junta Electoral de Zona le ha dado la razón al PP insistiendo en que "es cierto que resulta algo contradictorio que existiendo una urna específica para la elección del presidente de la ELA, los vocales asignados procedan de la urna destinada a la elección del alcalde y concejales en el Ayuntamiento de Córdoba". Vox tiene solo unas horas para recurrir.

Tal y como relataron entonces desde Vox, tras los resultados electorales, Francisco Franco mostró su agradecimiento a los vecinos de la ELA destacando que vivió la política de Encinarejo desde muy pequeño, "ya que mi padre fue durante varios años teniente alcalde, al igual que mi tío, y me he acordado mucho de él durante esta campaña” y añadir que, “ahora hay que trabajar intensamente para los vecinos de Encinarejo, que ya saben, me han tenido siempre a su disposición, ahora también como alcalde”.