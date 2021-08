“La vida en el Casco Histórico acabará muerta si no se facilita que lleguen nuevos residentes”

Juana Pérez Girón (Bujalance, 1957) lleva ligada al movimiento vecinal desde hace más de dos décadas. Siempre reivindicativa con las necesidades de la Axerquía y del Distrito Centro frente a los distintos equipos de gobierno municipales, las últimas demandas realizadas por los colectivos que dirige con ella al frente han sido las de poder instalar placas solares en las viviendas del Casco y la oposición a la apertura de un nuevo local de ocio en la Ribera. Son solo unos ejemplos de una lucha por mejorar una zona amplia, diversa y compleja por su contenido patrimonial y por ser un núcleo de captación para el turismo.

–¿Qué lleva a una médica como usted al movimiento vecinal?

–Eso digo yo (risas). Fue al mudarme a la zona de la Axerquía y entrar en contacto con las personas de la asociación de vecinos. El cambio a este barrio fue en el 98, a la calle Badanas, iba a la Sociedad de Plateros y veía por allí casi al completo a la junta directiva de la asociación. A partir de ahí empecé a participar en las actividades que organizaban porque siempre hacen falta manos. Empiezas a incorporarte poco a poco, a ayudar y ahí entré. Ángel Lapuebla, decidió entonces abandonar la presidencia y la cogió José Luis Villegas, con quien yo iba de secretaria. A José Luis Villegas lo nombraron director del Plan Estratégico, tuvo que dejarlo y ahí fue cuando me incorporé como presidenta, sobre 2003 o 2004. Llevo unos 17 años ya y en algunos momentos he pensado dejarlo, pero la verdad es que cuando lo dices no encuentras a nadie dispuesto o dispuesta a sustituirte.

–¿Sigue habiendo carencias en una zona tan importante de la ciudad como el Casco Histórico y toda la zona de la Axerquía?

–Muchas. Debido al espacio con el que contamos no se pueden hacer grandes cosas. Conseguimos el centro de salud, el famoso aparcamiento de la Herradura, después vino el Soho... Y eso es lo que tenemos, pero después no tenemos unas instalaciones deportivas, nuestro centro cívico incluso es muy pequeño, por lo que no tiene mucha actividad, y de las cosas que se hacían en el mismo nos hemos quedado solamente con participación ciudadana, no existe registro y, por desgracia, en la actualidad se están perdiendo muchos servicios por la falta de personal y los cambios que se han hecho. Sí, insisto, tenemos muchas carencias.

–Cuando en 2016 inició su etapa como presidenta del Consejo de Distrito Centro se marcó unos retos, ¿cuáles se han conseguido?

–La verdad es que poco se ha conseguido. Desde ese momento peleamos por que se revisara por lo menos el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) en lo que respecta a los materiales que se están utilizando con el cambio climático en las calles, cuando tenemos las temperaturas más elevadas de toda España. Llevamos también mucho tiempo peleando porque se favorezca la llegada de nuevos residentes, algo que no se consigue por las carencias que tienen el Centro Histórico y el Casco Histórico. Si en el Distrito Sur están peleando por una piscina y por instalaciones deportivas, imagínese lo que tendríamos que hacer nosotros.

–Carencias a las que hay que sumar la falta de aparcamientos.

–Exacto. Es que no tenemos espacios, no se puede cavar un poquito sin encontrar algo. Es muy difícil poder conseguir aparcamientos para la zona y esos espacios para poder tener también, como he dicho, una piscina, para que no tenga que huir la gente a otros barrios. También hemos luchado para que se regulase en la zona la restauración, la hostelería, los veladores, con los veladores algo se consiguió...y también luchamos contra la instalación de la Carrera Oficial de la Semana Santa en el entorno de la Mezquita porque creíamos que no era el lugar idóneo para los vecinos, algo por lo que el señor presidente de las cofradías me acabó llamando de todo. Al final se ubicó en ese entorno en el que curiosamente quienes van hasta allí para ver las procesiones fuera de la Carrera Oficial acaban por no ver nada.

"Se debería innovar o revisar el PECH para regular la creación de hoteles y apartamentos turísticos en el Casco”

–Ha dicho que algo se avanzó en el tema de veladores, ¿cómo es ahora la convivencia vecinal con las terrazas en el Casco Histórico?

–Sigue siendo dura para quien la tiene delante, lógicamente. Y ya no solo con las terrazas. Las mismas estructura o edificaciones de los espacios, de los restaurantes, están afectando a viviendas produciendo muchas molestias. Los hay que no han hecho una instalación correcta de la extracción de humos o de las cocinas y sus vecinos parece que están comiendo todo el santo día. Hay un expediente grandísimo de denuncias en el caso, por ejemplo, de El Patio de María, que afecta a viviendas del barrio de en San Pedro. Algo similar ocurre en La Corredera, en un local llamado La Despensa, con unos vecinos de Pedro López. Y todo ello, después del dineral que se gastan en las obras y en prepararlo todo. Por no hablar del ruido de las máquinas. Tenemos muchos más casos y algunos están ya denunciando por su cuenta, incluso ya pensando en el juzgado, y no solamente en presentar la denuncia en Urbanismo, porque parece que no responden.

–¿Y con el turismo?

–Con el turismo normal no tenemos problemas. Los turistas llegan, van a ver monumentos, se suelen levantar temprano, se suelen acostar temprano, ellos no causan problemas. Los problemas los tenemos con el turismo de las despedidas de soltero y de soltera, el turismo de borrachera, que ya empezamos a ver un poquito de nuevo, esos son los que sí forman escándalo. Es más, conozco el caso de turistas que se han quejado a los dueños de apartamentos turísticos en los que se quedaban porque había mucho ruido en la calle y hablo de una zona como la de la plaza del Potro, que teóricamente es un lugar de silencio. Si hablamos de ruidos molestos para los vecinos también están los de Sadeco. Por ejemplo, los vecinos de la calle San Fernando conocían todos los horarios de Sadeco, la hora de recogida de las papeleras, del baldeo, de la recogida de los contenedores… Sin olvidar tampoco el ruido que forman los que vienen del Soho.

–Antes ha hablado de la necesidad de la repoblación del Casco Histórico, ¿cómo se consigue eso? ¿cuál es la fórmula?

–Desde el Consejo de Distrito Centro y desde el Consejo del Movimiento Ciudadano se promovió la creación de la Mesa del Casco Histórico, en la que se planteó esa repoblación. A la directora general de Patrimonio le llegué a plantear, por ejemplo, que había que facilitar un poco la construcción en el Casco Histórico, porque ese es otro problema. No digo que no haya que respetar la primera crujía, la segunda... pero la construcción en el Casco debe ser un poco más flexible. De entrada te encuentras con ese problema y, después, una obra en el Casco Histórico sale mucho más cara que en cualquier otra parte. Ya le digo, colegios tenemos todos los del mundo, no creo que haya una zona en Córdoba donde haya más colegios, pero no hay zonas de aparcamientos, no hay instalaciones deportivas, no hay piscinas, que es también lo que busca la gente, la gente se nos está yendo del Casco a las zonas nuevas como Huerta de Santa Isabel, Turruñuelos o Arroyo del Moro porque se puso de moda hacer las urbanizaciones con piscina y por lo menos algo se refrescan, nosotros no tenemos esa opción.

–¿Para ustedes cuida el Ayuntamiento del patrimonio del Casco Histórico?

–No están cuidándolo. Lo estamos viendo. ¿Cuánto tiempo lleva sin arreglar la muralla que se cayó de la casa de los marqueses de El Carpio en la calle San Fernando? Va a hacer dos años, porque fue en octubre de 2019. Al poco, se cayeron los sillares de la ermita de la Aurora y no sé si habrán recogido esas piedras. Pero es que ahí se debería mirar toda la muralla, ya que hay un montón de casas que tienen problemas de humedades y que no saben qué hacer, porque tienen la muralla de fondo. Después tenemos la Puerta del Puente, que ahora ya están actuando en ella y nos enteramos a través de la prensa que parece que el daño que tiene es más de lo que parecía en un principio. Además, tenemos el caso del Templo Romano y el del convento de Regina, proyectos que además ya tenían hasta su presupuesto y tenían su proyecto prácticamente hecho. En uno se ha tenido que devolver parte del dinero y el otro ha quedado fuera del Plan Turístico de Grandes Ciudades.

"El Ayuntamiento ha demostrado que no cuida ni del patrimonio del Casco Histórico ni de su patrimonio humano”

–Pero el Ayuntamiento ha hablado de que va a retomar la rehabilitación de la fachada y el claustro del convento Regina.

–Sí, [el edil de Urbanismo] Salvador Fuentes, a través de la prensa. Bueno, una vez me lo dijo a mí, cuando ahora parece que no quiere hablar conmigo. Dijo que él iba a sacar adelante el proyecto del convento de Regina, con el claustro nada más, con lo que quedaba de dinero, y que el patio con el tiempo se arreglaría. Pero bueno, todavía no se sabe nada. Como con los proyectos que afectan al Casco, en el caso del de Regina no sabes si se está elaborando, si va a ser el mismo que ya había proyectado...Los proyectos no sabes cuando pasan a Contratación, a no ser que estés metido todo el día en la página de Contratación del Ayuntamiento, no se nos informa, no sabemos nunca nada.

–¿Y para ustedes cuida el Ayuntamiento del patrimonio humano del Casco Histórico?

–No sé yo, porque si no nos facilitan la vida en el Casco... Si no nos están facilitando la vida, yo creo que hace que el patrimonio humano se canse de la situación y eso sea lo que le haga huir del Casco. Yo creo que esta huida, por decirlo así, hacia otros barrios de las personas que vivimos en el Centro y en el Casco Histórico es por todo lo material que nos falta. Todo eso desde donde nos lo pueden solucionar es desde el gobierno municipal, y eso es lo que no estamos teniendo.

–Lleva ya años alertando de la marcha de la gente del Casco Histórico y demandando actuaciones que lo eviten.

–Sí, mucho tiempo. Antes me preguntó que cómo me dio por entrar en el movimiento vecinal y ya le he comentado que ya llega un momento en el que dices ya está bien, ya podía entrar otra persona a relevarme. Eso es también porque te cansas de pedir una vez y otra vez y otra vez siempre lo mismo y ves que no se soluciona ni una vez ni la otra ni la otra. Llega un punto en el que te preguntas si vale la pena que te lleves sofocones si después no se consigue nada. Lo que no se puede hacer es que para cualquier cosa tengas que estar presentando denuncias. Si es que además no tenemos conocimiento de nada de lo que se hace. Yo me entero por la prensa de todo lo que se pueda estar haciendo en el Casco prácticamente. En este verano yo no sé cuántos artículos he leído de no se cuantos hoteles que se van a hacer en el Centro Histórico y en el Casco Histórico, que si apartamentos turísticos... Tienes en la zona de la Judería, en Abades, calle Osio y casi Rey Heredia, una manzana que se va a quedar prácticamente con dos familias viviendo. Todo son hoteles y apartamentos turísticos. Y yo que digo que igual que se hacen innovaciones en el PGOU para autorizar hoteles y para cualquier otra cosa, ¿por qué no se procura innovar un poquito o revisar el PECH para regular la puesta en marcha de hoteles y de apartamentos turísticos en el Casco?

–Usted defiende que el Casco Histórico tiene muchas carencias, pero ¿cuál cree que es su problema más acuciante?

–Esa pérdida de población. Insisto en que se tienen que repensar tanta licencia para hoteles y apartamentos turísticos. Insisto en que hay facilitar la llegada de nuevos residentes. Tenemos que sentarnos con la Administración y estudiar qué es lo que se puede hacer para facilitar la vida del residente y para la llegada de nuevos residentes. No queremos para ello saltarnos las leyes que hay sobre patrimonio, pero tenemos que hacer algo. Está claro que la vida en el Casco Histórico acabará muerta si no se facilita la llegada de nuevos residentes. Lo que le da vida a un barrio son los vecinos y las vecinas que lo conforman, no se la dan las maletas. Las maletas vienen en fin de semana y luego se van. En esta pandemia hemos tenido el ejemplo, sin turistas y con los negocios cerrados, de que era terrible pasear por un Casco Histórico que estaba muerto.

"Estamos a favor de las actividades culturales en el Casco Histórico, lo que no estamos es a favor de actividades del estilo Riomundi”

–¿Cómo les esta afectando la Concejalía de Casco Histórico creada por el actual cogobierno?

–Es que esa Concejalía es dependiente, no tiene presupuesto propio. Sé que están trabajando, pero para cualquier cosa necesitan encomiendas de gestión de Urbanismo o Infraestructuras. De momento, cuatro actuaciones muy simples que se anunciaron, algunas de eliminación de cableado, están aún sin hacer.

–Otra de las cosas que se han quejado es de que el Ayuntamiento se ha llevado muchas actividades festivas al Casco Histórico.

–Es que todo viene a La Corredera, donde hay vecinos que han tenido hasta crisis de ansiedad por una música con un volumen que no se puede soportar. Y en zonas como la Ribera tenemos el caso de Riomundi, un festival que decían que era para atraer gente de fuera y que pernoctaran en Córdoba y al que solo van los cordobeses. Algo parecido a lo que le ha ocurrido a la Noche Blanca del Flamenco, que bajó y eso es algo que nadie dice. Los primeros años sí que vino el AVE cargado con gente de Madrid para verla, pero ya está. Me hace mucha gracia cuando oyes a la gente decir que no hay ninguna actividad cultural en Córdoba. Yo creo que las actividades culturales no solamente son esos conciertos, hay muchas cosas culturales que se hacen en Córdoba, muchísimas, y tenemos espacios y sitios como para que se puedan seguir haciendo más. Todo eso deberíamos de explotarlo mucho más y son pequeñas cosas que no forman escándalo y que son soportables. Que nuestras plazas estén ocupadas con pequeños conciertos, siempre que no sean a las 12 de la noche, que la gente que tiene que trabajar posiblemente esté durmiendo, y que no sean con grandes altavoces que no dejan descansar a nadie, son un gustazo, lo que no queremos son Riomundis.