Juan Hidalgo (Hacemos): "Nos tendrá enfrente en políticas alejadas del bienestar de la gente"

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha insistido, durante su discurso en el Pleno de investidura del popular José María Bellido como alcalde, que el nuevo equipo de gobierno "no nos tendrá a su lado, y ahí encontrará una oposición implacable, en medidas que no contribuyan a la transparencia y el buen hacer de esta institución, a políticas que se sitúen alejadas de mejorar la vida de la gente y no contribuyan al bien común respondiendo así a otro tipo de intereses".

Hidalgo ha comenzado su discurso rindiendo "un sentido homenaje" a Emilio Lucena Santos, "que nos dejó en el día de ayer", y que fue concejal del PCE en el Ayuntamiento de Córdoba, con tareas de gobierno, durante la segunda corporación democrática (1983-1987). El portavoz de la coalición de izquierdas ha defendido que para un buen gobierno en democracia debe haber una buena oposición. "Por eso nos comprometemos a realizar una oposición responsable y constructiva, atendiendo siempre a tener un Ayuntamiento transparente, participativo, que sitúe los problemas de la gente como su principal preocupación y dentro del marco de las políticas de igualdad y valores democráticos", ha puntualizado.

El edil de Hacemos ha insistido en que el nuevo gobierno municipal "siempre nos encontrará" en la defensa de las políticas públicas, "como mejor garante de asegurar los derechos para la sociedad cordobesa". Asimismo, ha asegurado que el gobierno municipal "podrá contar con nosotros" cuando la tarea sea la de implantar políticas "para erradicar las desigualdades en nuestra ciudad o para asegurar la vivienda como un derecho frente a la especulación y al negocio. Estaremos también a favor de iniciativas que vayan a proteger nuestras pequeñas y medianas empresas, que dignifiquen nuestras infraestructuras deportivas, que promuevan la participación de la ciudadanía y que cuiden a nuestros jóvenes y nuestros mayores".

"Usted, señor Bellido, tendrá nuestra mano tendida para aplicar políticas que vayan a combatir las soledades no deseadas, políticas dirigidas al cuidado de la ciudadanía, la igualdad efectiva entre las personas y políticas de sostenibilidad, que hagan de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir", ha añadido.

Hidalgo ha insistido en que Córdoba necesita un Ayuntamiento y un gobierno municipal que proteja los derechos de los y las cordobesas, "como es el caso de Susana, una cordobesa que pesa sobre ella una orden de desahucio para este próximo 21 de Junio"; y en que Córdoba requiere de un Ayuntamiento que medie, evite y proteja a su ciudadanía frente "a este tipo de situaciones en las que la especulación y el negocio prevalecen al bien común y de las personas".

"En definitiva, señor Bellido, hoy comienza su segundo mandato y lo único que esperamos es que trabaje por y para Córdoba, por los y las vecinas de las barriadas periféricas, de Levante, las Palmeras y todos y cada uno de los barrios de Córdoba, y ahí, cómo ya he dicho anteriormente, nos tendrá con la mano tendida", ha concluido.