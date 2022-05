José Antonio Nieto renuncia a ir en las listas del PP por Córdoba en las elecciones autonómicas

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha anunciado este martes que ha comunicado al presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, su decisión de no repetir en la candidatura del PP por Córdoba a las elecciones del próximo 19 de junio, con lo que pondrá fin a su etapa en la Cámara autonómica.

Nieto, que lideró la candidatura del PP por Córdoba en las últimas autonómicas, ha explicado en rueda de prensa que su decisión obedece a que "no es fácil" que el partido logre más de cinco o seis escaños por esta provincia y la candidatura, que por ley debe ser cremallera, debe incluir al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, que se perfila como cabeza de lista; al coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, y al presidente provincial del partido, Adolfo Molina, con lo que "no hay sitio para otro diputado varón en esa candidatura".

Por este motivo, Nieto, que fue alcalde de Córdoba, ha señalado que "seguramente esta sea de las últimas ruedas de prensa que pueda realizar como portavoz" en el Parlamento.

Nieto ha asegurado que ha trasladado durante la última semana tanto a Moreno como a Bendodo su preocupación por el "bendito problema" que tiene el PP de Córdoba para configurar su candidatura para los comicios del 19J porque, "igual que le ocurre a los grandes equipos de fútbol, tenemos un número muy importante de cargos públicos y personas con responsabilidad importante y que deben ejercerla en el Parlamento".

Así, ha detallado que existe consenso en el partido sobre que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, debe encabezar la candidatura por Córdoba tras su labor "brillante, hercúlea y admirable" al frente de este departamento y ha defendido que el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, debe "seguir desarrollando su actividad en el Parlamento andaluz porque es incompatible hacerlo en otro ámbito político" y que el coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, debe dar el "salto a la política andaluza" desde la Cámara autonómica tras su "fantástica" labor como delegado del Gobierno de la Junta en la provincia.

"Esas son las personas que he planteado y que creo que compartimos todos que deben ir en esa candidatura y como no es fácil que el PP obtenga más de cinco o seis escaños en la provincia de Córdoba y que, por tanto, haya sitio para para otro diputado varón porque las candidaturas son cremallera, he planteado al presidente de la Junta es desarrollar mi actividad a partir de que se constituya el nuevo Parlamento en otro ámbito donde él considere y que sean estos compañeros los que lleven a cabo su actividad", ha relatado.

José Antonio Nieto nació en Guadalcázar (Córdoba) el 10 de abril de 1970, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y, entre otros cargos políticos, a lo largo de su trayectoria ha ocupado el de alcalde de Córdoba en el mandato de 2011 a 2015 y el de secretario de Estado de Seguridad bajo la etapa de gobierno de Mariano Rajoy -entre los años 2016 y 2018-.

Candidato al Congreso en las elecciones generales de 1989 por el Centro Democrático Social (CDS), Nieto fue secretario provincial y regional de las Juventudes de CDS de Andalucía desde 1989 a 1991, y fue candidato con dicho partido al Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas de 1990.

Ya como representante del Partido Popular, José Antonio Nieto fue concejal en el Ayuntamiento de Guadalcázar entre 1995 y 1999, y entre los años 1998 y 2000 ejerció como coordinador electoral regional del PP-A. Además, de 1996 a 1998 ocupó la Dirección Gerencial de la Fundación Popular Iberomericana, y entre 1999 y 2005 fue diputado provincial en Córdoba.

Ya en el año 2006 se convirtió en presidente del PP de Córdoba, cargo que ejerció hasta 2017. Fue también diputado nacional en el Congreso de 2015 a 2016 y parlamentario autonómico del PP-A en una primera etapa entre 2008 y 2014, antes de regresar a la Cámara andaluza tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018.