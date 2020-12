Andalucía descarta el término "allegado" para la Navidad y pide ceñirse a dos núcleos familiares

"No es salvar la Navidad, es salvar vidas, no tiene que haber reagrupación durante las fiestas, luego tendremos muchas Navidades y muchos años por delante". El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha sido contundente sobre las medidas a seguir durante la Navidad de esta segunda ola del coronavirus, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los andaluces y "quedarse en casa" durante estas fiestas.

El Gobierno ha llegado a tres puntos de consenso con las comunidades autónomas para la celebración de la Navidad: restricción de movilidad entre comunidades autónomas, reuniones de un máximo de diez personas y el toque de queda a la 01:30 de la madrugada. Sin embargo, aún queda por definir el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad en hacer cumplir unas medidas que incluso contemplan términos "ambiguos", como la reagrupación entre "allegados".

Al respecto, Aguirre asegura que "el virus no entiende de comunidades autónomas" y que él prefiere hablar "de familiares, de reagrupación familiar". El término allegados, comenta, "no me gusta absolutamente nada, dentro de la orden de la Consejería posiblemente no estará incluido". Y es que aún quedan "muchos más puntos" por definir dentro de las medidas que "dependerán de la evolución de la pandemia" y que podrían acordar el próximo miércoles, según ha detallado Aguirre.

Para el consejero, Andalucía tiene aún "cifras muy altas" como para relajar aún más las restricciones y afirma que "no tenemos que llegar a reuniones de diez personas, hay que limitarse a dos núcleos familiares, como máximo". Sobre el toque de queda, reitera que la hora máxima es a la 01:30 para movimientos solo entre familias.

La vacuna covid

Aguirre espera que la distribución de la vacuna de Pfizer en Andalucía arranque a finales de enero "de forma muy ordenada, con control y protocolos de población muy bien hechos". En este sentido, espera que para finales de primavera se alcance un volumen de vacunación de entre 60% o 70% para poder hablar de vacunación en grupo "y empezar a relajarnos un poco".

El consejero ha asegurado que para los movimientos aeroportuarios se exigirá una tarjeta de vacunación, "todos tendríamos que tener, una vez vacunados, un soporte en papel o digital para demostrar que se ha puesto la vacuna, lo vamos a hacer todos los países".