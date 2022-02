Jesús Aguirre en Córdoba: "En Semana Santa no habrá restricciones"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pronosticado que en Semana Santa no habrá restricciones por el coronavirus, debido a la tendencia a la baja de casos. Antes de la celebración de la entrega de banderas de Andalucía en Córdoba, una gala que tiene lugar en el Palacio de congreso de la capital cordobesa con motivo del Día de Andalucía, Aguirre ha asegurado que, viendo la evolución, se espera un final de invierno y un inicio de la primavera "tranquilos", por lo que, para Semana Santa, "posiblemente no haya ningún protocolo porque no habrá ninguna restricción".

Una decisión que no tendría ninguna implicación sobre el uso de mascarillas porque "no es competencia del Ejecutivo andaluz", ha recordado Aguirre.

Entre la serie de recomendaciones que la Junta trasladó a las hermandades a finales del pasado mes de enero para evitar males mayores se encuentran la utilización de mascarilla FFP2 durante los ensayos, la realización de una prueba diagnóstica previa, evitar el uso de faldones o reducir las citas al menor número imprescindible. Unas medidas que no justificó la Junta para afrontar de la mejor manera posible la Semana Santa, pero que no tienen carácter obligatorio.

El consejero de Salud, que ha presidido la gala, ha trasladado un mensaje de esperanza por la "fase descendente mantenida" de la pandemia que vive Andalucía. Como ejemplo, ha aludido a los casos de este viernes 25 de de febrero, cuando se ha bajado de la incidencia acumulada y es ya de 397 casos por cada 100.000 habitantes mientras que los ingresos hospitalarios en el conjunto de la comunidad es de 898.

Otro de los datos que ha aportado se ha centrado en las vacunas, ya que en Andalucía se han administrado 18 millones de vacunas, es decir, que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han puesto un millón de inyecciones al mes. Para Aguirre, se trata de un dato que llama a la esperanza, ya que "sólo el 3,7% mayores de 12 años no han acudido a la vacunación, una cifra pequeña respecto a la Unión Europea y el resto de comunidades autónomas".

En el caso de los menores de entre 5 y 11 años, la cifra de inmunizados es del 66% hasta el momento. Por todo ello, para el titular de Salud y Familias "estamos en una fase descendente mantenida y nos hace mantener la esperanza y tener un final de invierno y una primavera tranquila".

Ejemplo de esta tendencia es la última reunión del comité de expertos que se celebró ayer "pero no tuvo importancia porque estamos llegando a la normalidad", ha admitido. Es más, no será hasta próximo 19 de mayo cuando se convoque una nueva reunión del citado comité porque "no se espera ningún cambio evolutivo en la pandemia, sino que las cifras vayan bajando".