Isabel Ambrosio deja el acta de concejal del Ayuntamiento de Córdoba

La parlamentaria del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha dejado esta mañana su acta como concejal del Ayuntamiento de Córdoba para comenzar su nueva andadura en el Hospital de las Cinco Llagas tras las elecciones autonómicas.

Ambrosio ha hecho hecho este anuncio en la sala de prensa de Capitulares y ha recordado que su marcha se trata de "una renuncia voluntaria", a pesar de que la ley permite la compatibilidad de cargos, es decir, que podría seguir siendo edil en el Ayuntamiento. Sin embargo, ha recordado que para ella "no era una opción".

"Fruto de la exigencia del momento político, la dedicación es fundamental", ha subrayado. No será la primera vez que la que fuera alcaldesa del PSOE en el anterior mandato municipal ocupe un puesto como parlamentaria, ya que también lo fue en 2004, si bien, en esa legislatura el gobierno de la Junta de Andalucía correspondía a los socialistas.

"Inicio una nueva etapa y vuelvo a una cámara que conozco", si bien, ha reconocido que lo hace "en un momento político diferente y que exige dedicación y trabajo". "Vuelvo al Parlamento sumando bagaje, conocimiento y aprendizaje político y personal de lo que ha sido el trabajo de estos últimos años dedicado a hacer política", ha anotado en su despedida.

A partir de ahora, Ambrosio comienza una tarea en la oposición en el Parlamento y se despide del Ayuntamiento de la capital, al que llegó tras las elecciones de 2015 cuando se hizo con la Alcaldía tras su pacto con IU. Tras aquel primer mandato, el PP llegó a Capitulares tras pactar con Ciudadanos y de primera edil, Ambrosio pasó a ser la líder de la oposición. Un mandato que ha reconocido ha sido "distinto y difícil".

En su despedida, además, ha puesto en valor que cuando llegó al Ayuntamiento los socialistas tenían cuatro concejales y "ahora dejo el grupo con ocho, era una fuerza minoritaria y ahora tenemos 40.000 votos".

También ha anotado que en estos últimos ocho años ha hecho todo lo que exigía su responsabilidad y "he hecho todo lo que merecía esta ciudad; he recibido mucho más de lo que me he dejado a lo largo de estos años: esa experiencia me la lleva conmigo".

La parlamentaria socialista, que fue delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha afirmado también que de su paso por la vida municipal se lleva "el conocimiento de una ciudad compleja y llena de contrastes".

Ante su nueva etapa como parlamentaria en la oposición, Ambrosio ha avanzado que va a seguir trabajando "por y para Córdoba y seguiré practicando política útil y constructiva que tiene que ser nuestra seña de identidad".

En su comparecencia, también ha mostrado su agradecimiento a la ciudad y "a los cordobeses anónimos, que me han permitido conocer y comprender mejor esta ciudad". Tampoco se ha olvidado de los trabajadores del Ayuntamiento "que hacen posible que todos y cada uno de los días esta ciudad se despierte y funcione", además de a los compañeros de su grupo. Y ha sido en este punto en el que se ha emocionado, hasta la sala de prensa han bajado algunos ediles de la formación.