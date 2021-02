Investigadores y científicos de Córdoba se suman al rechazo a la implantación del Nutri-Score

Más de 60 investigadores de universidades, institutos de investigación, entre ellos el de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), del CSIC y de centros hospitalarios de toda España, han mostrado su preocupación por la implantación, precipitada, del Nutri-Score, sistema de etiquetado de los alimentos.

Estos investigadores, entre los que se encuentran el catedrático emérito de la Universidad de Córdoba Francisco Pérez Jiménez, el jefe de de Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía, José López Miranda, y el secretario general de la Denominación de Origen de Baena, José Manuel Bajo, entre otros, han suscrito el manifiesto titulado Las razones científicas de lo inapropiado del Nutri-Score para atenderlos problemas nutricionales del mundo actual.

En él, exponen que en los últimos días han mostrado su descontento con este hecho instituciones y grupos de expertos, sobre todo por la falta de reconocimiento del aceite de oliva virgen como alimento saludable. Pero la opinión de este grupo de reconocidos expertos va mas allá, porque considera que "con la implantación del Nutri-Score se está obviando un debate sobre qué se le debe exigir a un etiquetado que informe y garantice la salud de los consumidores".

"Esta herramienta no ha demostrado de forma fehaciente y con garantía científica que sea beneficiosa para la salud pública, ya que no hay evidencias de que reduzca el riesgo de sufrir las enfermedades que se trata de prevenir", añaden.

En el citado documento, recuerdan que esta evidencia debe basarse en ensayos clínicos, en forma similar a lo hecho con las vacunas del covid-19 o con la dieta mediterránea, en el mundialmente reconocido estudio Predimed. "Mientras eso no se haga no pasará de ser una herramienta bien intencionada, con riesgo de ser considerada una herramienta de mercadeo, ya que se apoya en evidencias indirectas, pero no en estudios científicamente solventes".

"El Nutri-Score elude algunos problemas graves de nuestros crecientes hábitos alimentarios, saltándose evidencias científicamente probadas. Valga de ejemplo la tolerancia que se tiene a alimentos con azúcares añadidos, algunos de ellos como la fructosa, que generan adicción y actúan en el sistema nervioso estimulando el consumo, el abuso y generando dependencia. No se explica de algunos de estos productos estén calificados como B, saludables", añade el texto.

Además, los investigadores inciden en que esta herramienta no tiene en cuenta la principal preocupación mundial sobre la alimentación: su influencia sobre el calentamiento global, actualmente responsable de mas del 20% de la producción de gases de efecto invernadero.

"El Nutri-Score, al ignorarlo, no nos enseña a elegir bien los alimentos, tanto para que sean saludables para nosotros como también para el planeta", subrayan.

"No es igual comer carne o verduras, producidas en proximidad y dentro de un sistema sostenible que hacerlo con productos en cuya producción, procesamiento, transporte y distribución se generen componentes lesivos para el ambiente. Por lo tanto, el Nutri-Score se convierte en un argumento del negacionismo del calentamiento global", añaden.

En el mismo texto, destacan que "la polémica del aceite de oliva virgen no se ha cerrado convenientemente, a pesar del anuncio de que dicho producto queda fuera del Nutri-Score. Dos tercios de nuestro aceite virgen se consume fuera de España, una gran parte en la Unión Europea".

"Pues bien, allí persistirá el punto C en el aceite de oliva virgen, equiparándolo al aceite de colza o de nueces, lo que puede suponer un daño para la exportación que tendrá consecuencias imprevisibles en la supervivencia de la dieta mediterránea y en nuestra economía", concluyen.