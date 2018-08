Intervención recomienda reducir las inversiones sostenibles y amortizar deuda

El servicio de Intervención ya ha emitido su informe relativo al plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que se aprobará hoy en el Pleno que se ha convocado de manera extraordinaria para este asunto. En su escrito, la interventora recomienda al cogobierno que se reduzca la partida destinada a las IFS y se destine parte a amortizar deuda ya que, aunque no es obligatorio, sí respondería a "un criterio de prudencia" que se justifica, además, por el "bajo grado de ejecución" de las inversiones que tiene el cogobierno. Así, el plan presentado por el área de Hacienda pretende gastar los 18,8 millones de euros del superávit pero, tanto Intervención como el Órgano de Ejecución Presupuestaria y Estabilidad (OPEP) consideran que debería ir a inversiones una partida de diez millones, mientras que 8,7 millones son los que se destinarían a deuda. Y lo hace atendiendo a varias circunstancias: "la escasa ejecución presupuestaria, la necesaria culminación de las IFS de 2017, así como las inversiones de 2018, aún pendientes de financiar por el préstamo de 12 millones de euros que, al parecer, se considera necesario solicitar para acometer las mismas, así como por un claro criterio de prudencia", determina la Intervención.

Y es que, aún quedan por invertir 7,4 millones del plan de inversiones sostenibles de 2017 y, de esa cantidad que se ha incorporado a este presupuesto, sólo se han gastado 344.767 euros. El servicio de fiscalización recuerda además que las facturas y cuentas justificativas deben estar aprobadas la primera semana de noviembre, por lo que duda de que se vayan a completar todos los proyectos del año pasado.

En cuanto a las IFS de 2018, la Intervención cuestiona prácticamente todas las actuaciones previstas. Así, informa desfavorablemente sobre la instalación de césped en el campo de fútbol de la calle Marbella "porque no es de titularidad municipal" y también se opone a las actuaciones de climatización para los colegios previstas desde la Delegación de Educación, así como a las obras proyectadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias calles. En el resto, establece dudas pero no queda constancia de si su informe es favorable o no.

Las inversiones sostenibles se completan con algo más de 700.000 euros para que Infraestructuras actúe en el alumbrado y los polígonos industriales. Las principales partidas, no obstante, se las llevará Aucorsa, con 6,8 millones de euros para varios autobuses, y Sadeco, con 6 millones para la compra de vehículos de recogida de basura. Intervención cuestiona que el superávit vaya a empresas públicas que no contribuyen a generarlo.