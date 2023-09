El espacio Iniciarte de Córdoba acoge el arranque de la temporada con ‘Iceberg negro’, un proyecto de Lucía Cañas y Guille Rodríguez

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales arranca la temporada expositiva con el primero de los proyectos seleccionados de la convocatoria de 2023, Iceberg negro de Lucía Cañas y Guille Rodríguez en el Espacio Iniciarte de Córdoba, hasta el 26 de noviembre de 2023.

Iceberg negro es una apología al valor espiritual del misterio, donde a través del estudio y el culto artístico a una entidad posible, se exploran las barreras estéticas de lo inquietante en el paisaje, buscando la interacción y respuesta del público a la exposición de una aberración monolítica que absorbe la luz de su entorno. Denominado iceberg por aproximación, pues flota y oculta bajo la densa agua más de lo que se puede ver en la superficie.

Este proyecto invita a un recorrido estético y tecnológico dedicado a la experiencia de exposición al Iceberg Negro. La propuesta se plantea como búsqueda estética sobre la tensión y relación que genera un cuerpo extraño en el medio natural. La sala es visualizada como un espacio de tránsito en penumbra, en el que las obras, de variadas técnicas de formato físico y virtual serán iluminadas o retroiluminadas buscando la mímesis a la realidad-pantalla propia del medio virtual-inmaterial.

Cañas y Rodríguez buscan abarcar los diferentes grados de fisicidad en la exposición del material artístico. investigan la relación entre lo espiritual, lo virtual y lo siniestro que proyecta el individuo en el entorno. La exposición dispone de un catálogo con textos de Fernando Infante del Rosal. Los próximos proyectos artísticos serán los de Alicia Sibón Galdames en Cádiz, Guillermo Velasco en Jaén, Mateo Chica Blázquez en Sevilla, y Diego Balazs en Córdoba.

Paralelamente se ha lanzado una convocatoria nueva de comisariado artístico del programa Iniciarte para el fomento de la creación joven en Andalucía. La propuesta expositiva seleccionada itinerará por Andalucía y el resto de España, en el primer semestre de 2024. El plazo tope de presentación de propuestas será hasta el jueves 19 de octubre de 2023, a las 14:59 vía email a: infoiniciarte.aaiicc@juntadeandalucia.es

Lucía Cañal, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (2023). Hizo estancia en París en 2021 y 2022, trabajando como asistente para la artista Orlan. Participaría en la exposición EN MARGE - Corps et Identités (2023), en el Point Ephémère de la capital francesa. Ganadora del premio Wanted 2023, organizado por Panorama en Sevilla.

Guille Rodríguez, graduado y máster en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, actualmente es doctorando del programa de Arte y Patrimonio. Su obra ha sido presentada en exposiciones como Metamapas (2021, Casa de la Provincia de Sevilla), Adentro/Afuera (2022, Galería El Chico de Madrid) o en Taina, Taiwan, y asistido como artista a ferias internacionales como el Ars Electrónica Festival (2023, Linz, Austria) como parte del proyecto Aster de investigación (Art - Science - Technology - Engineering Research by using collaborative methodologies and tools).

El programa Iniciarte está especializado en la promoción de los jóvenes artistas visuales andaluces así como el comisariado novel para el desarrollo de estos proyectos. Esta labor se materializa mediante el apoyo a la producción de obras de artes y su exhibición en espacios expositivos, acompañados de un programa de mediación cultural para la sensibilización del público infantil, adolescente y adulto así como la edición de catálogos bilingües.