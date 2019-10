India Martínez vuelve a sus orígenes y homenajea a su barrio en ‘Palmeras’

India Martínez ha presentado en su tierra, en Córdoba, su noveno disco de estudio, Palmeras (Sony Music), en el que viaja a sus orígenes, a los tiempos en los que una niña entonces conocida como la pequeña Jennifer Jéssica Martínez Fernández vivía en ese barrio, su barrio, que ahora homenajea en este su último trabajo discográfico, titulándolo con el nombre del mismo.

En ese su último trabajo, la cordobesa se inspira en sus orígenes, en su ADN, y regresa a ese punto de partida como base para seguir rompiendo fronteras, incorporando atrevidas letras, melodías y sonidos nuevos, que otorgan a su voz rasgada una frescura y una potencia inéditas. India Martínez, artista de voz flamenca fusionada con tintes de pop y aires latinos, entrega a su legión de seguidores un nuevo trabajo cargado de emoción, fuerza y talento.

De todo ello ha quedado constancia en esa presentación en forma de miniconcierto en el parador de la Arruzafa al que ha asistido un centenar de personas –muchas de ellas de su barrio– además del alcalde de la ciudad, José María Bellido; la presidenta del Instituto Municipal del Turismo (Imtur), Isabel Albás, y ediles como Cristina Pedrajas (Podemos) y Manuel Torrejimeno (Cs).

La artista ha defendido que el título del álbum no es solo un homenaje al humilde barrio de Córdoba en el que se crió sino que lo es también a la propia ciudad, Patrimonio de la Humanidad. “Hoy abro el tesoro de mi origen y me inspiro en mi tierra, porque quien no tiene raíces jamás podrá desplegar las ramas”, ha explicado.

El show ha comenzado con la proyección de su último videoclip, grabado en distintas localizaciones de Córdoba, La Gitana, tema que luego ha repetido en formato acústico en el escenario. Tras el mismo, ha insistido en que Palmeras es para ella “un viaje e incluso una regresión en el tiempo. A mí me lleva a esa niña que bajaba las escaleras de dos en dos en el bloque 11 del barrio de Las Palmeras, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha inocencia; con las ganas muy intactas y la ilusión de querer cumplir sueños, de luchar por esos sueños, y aunque era muy difícil, no he parado hasta que no lo he conseguido”; destacando además que en su barrio vive gente “que tiene una cultura, que es la de luchar por las cosas”.

Después de esta reflexión de la artista han empezado los sones de Conmigo, otro de los temas de su último trabajo. “Es la primera vez que estamos cantando las canciones y lo hacemos en mi tierra, para coger en un rato el AVE y seguir presentando el disco por muchos otros lugares”, ha relatado. En concreto, tras el miniconcierto de Córdoba, la artista se ha trasladado a Madrid a presentar el disco, más concretamente a Las Palmeras de Atocha, haciendo alusión a una frase que se repite mucho en esta nueva etapa de India Martínez: De Córdoba para el Mundo.

Tras adelantar que hay varias canciones en el disco que hablan de Las Palmeras “y el resto son un viaje por el mundo” y después de Conmigo, ha llegado A mí no me hables, para concluir el miniconcierto con el tema que la da título a ese su último trabajo, Palmeras, un tema en el que le acompaña en el disco el grupo cubano Orishas. Antes de interpretar este último tema ha asegurado que la canción Palmeras “me recuerda a la gente de mi barrio; parece que le canto a un amor, pero le canto a mi barrio”, ha detallado.

“Quiero aprovechar para darle visibilidad a este barrio que lleva muchísimo tiempo con ese riesgo de exclusión no solo en España sino también en Europa; a esos niños que han sido vecinos míos, voy a poner la cara y voy a poner la voz por ellos, para que no tengan que luchar tanto como he tenido que luchar yo para salir de la exclusión y que sus sueños se cumplan”, ha defendido.

Antes de la actuación de India Martínez, la presidenta del Imtur ha insistido en que con su nuevo trabajo India Martínez “vuelve a apostar por Córdoba y acerca nuestra capital al mundo entero a través de algo tan bonito como es la música”. Mientras que el alcalde ha destacado que la artista de Las Palmeras “es un ejemplo del talento joven que hay en Córdoba; en este caso, de una joven que viene aquí a presentar sus trabajos y que hace patria en el resto del mundo”. Bellido ha añadido que esos jóvenes con talento como India Martínez “están llevando a Córdoba donde se merece, la están poniendo en un lugar en el mundo y ellos son los que nos dan su apoyo para que se hable de Córdoba en todos los sitios”.